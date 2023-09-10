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Ловчеву больно смотреть на оборону «Спартака»

10 сентября 2023, 18:45
7

Бывший спартаковец Евгений Ловчев пожурил команду за игру в обороне.

«Кто занимается подбором игроков в «Спартаке»? Кто тратил деньги на Алексиса Дуарте, Павла Маслова, Никиту Чернова и Николая Рассказова, когда он ещe был в команде? Это игроки, которые не способны тянуть такую команду.

В обороне смотреть на «Спартак» больно, такая оборона не приносит победы. Но в клубе ничего не меняется в этом направлении», – сказал Ловчев.

  • У «Спартака» 4 матча РПЛ подряд без побед.
  • Впереди матч 8-го тура с «Сочи».
  • Спартаковцы идут в РПЛ 9-ми.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (7)
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Krics
1694362180
Можно подумать ,что во время его карьеры в Спартаке была линия Суровкина,ихмо.
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САДЫЧОК
1694363025
Ловчев старый маразматик ! Дуарте солидный защитник ! Не соответствуют уровню не только оборона , но и Джикия , Денисов , Умяров , Игнатов, Хлусевич, Зобнин!
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NewLife
1694367518
Дуарте нормальный защитник.
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Alemann
1694368440
Зато всем остальным на это смотреть смешно.
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ivany4
1694371691
Похоже Ловчеву платят за ложные вбросы. Из названных, один Дуарте играет. И порой лучше Джикии. Готовиться надо тщательней.))
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Дядя Серёжа
1694405515
Живи как все, прими пенталгинчику
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