Ловчеву больно смотреть на оборону «Спартака»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев пожурил команду за игру в обороне.

«Кто занимается подбором игроков в «Спартаке»? Кто тратил деньги на Алексиса Дуарте, Павла Маслова, Никиту Чернова и Николая Рассказова, когда он ещe был в команде? Это игроки, которые не способны тянуть такую команду.

В обороне смотреть на «Спартак» больно, такая оборона не приносит победы. Но в клубе ничего не меняется в этом направлении», – сказал Ловчев.