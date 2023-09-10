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    Ловчеву больно смотреть на оборону «Спартака»

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев пожурил команду за игру в обороне.

    «Кто занимается подбором игроков в «Спартаке»? Кто тратил деньги на Алексиса Дуарте, Павла Маслова, Никиту Чернова и Николая Рассказова, когда он ещe был в команде? Это игроки, которые не способны тянуть такую команду.

    В обороне смотреть на «Спартак» больно, такая оборона не приносит победы. Но в клубе ничего не меняется в этом направлении», – сказал Ловчев.

    • У «Спартака» 4 матча РПЛ подряд без побед.
    • Впереди матч 8-го тура с «Сочи».
    • Спартаковцы идут в РПЛ 9-ми.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11643

      ivany4 1 час назад

      Похоже Ловчеву платят за ложные вбросы. Из названных, один Дуарте играет. И порой лучше Джикии. Готовиться надо тщательней.))

      1
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      Рейтинг: +16212

      Алексей З 1 час назад

      Доброжелательный ************ Бомбардир достаёт из нафталина суждение определённой тематике.
      Рассказова нет в клубе , Маслов просто не выходит, Чернов редкий гость , Дуарте присутствует.
      Расскажите о других клубах , хватит уже заказухи , в рпл 16 команд , отдохните от Спартака.

      1
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      Рейтинг: +520

      Alemann 2 часа назад

      Зато всем остальным на это смотреть смешно.

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      Рейтинг: +19648

      NewLife 2 часа назад

      Дуарте нормальный защитник.

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      Рейтинг: +9997

      САДЫЧОК 4 часа назад

      Ловчев старый маразматик !
      Дуарте солидный защитник !
      Не соответствуют уровню не только оборона , но и Джикия , Денисов , Умяров , Игнатов, Хлусевич, Зобнин!

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      Рейтинг: +1242

      Krics 4 часа назад

      Можно подумать ,что во время его карьеры в Спартаке была линия Суровкина,ихмо.

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