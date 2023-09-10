Ловчеву больно смотреть на оборону «Спартака»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев пожурил команду за игру в обороне.
«Кто занимается подбором игроков в «Спартаке»? Кто тратил деньги на Алексиса Дуарте, Павла Маслова, Никиту Чернова и Николая Рассказова, когда он ещe был в команде? Это игроки, которые не способны тянуть такую команду.
В обороне смотреть на «Спартак» больно, такая оборона не приносит победы. Но в клубе ничего не меняется в этом направлении», – сказал Ловчев.
- У «Спартака» 4 матча РПЛ подряд без побед.
- Впереди матч 8-го тура с «Сочи».
- Спартаковцы идут в РПЛ 9-ми.
Источник: Sport24