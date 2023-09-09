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    • Карпин ответил, кто сильнее – Головин или экс-спартаковец Алекс

    Карпин ответил, кто сильнее – Головин или экс-спартаковец Алекс

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил своего полузащитника Александра Головина с Алексом, с которым пересекался в «Спартаке».

    – Головин – самый классный игрок, с которым вы работали?

    – Так навскидку, наверное, сразу и не скажу. Наверное, нет. Во-первых, у всех разные позиции. Что значит самый классный игрок? Есть центральный защитник, полузащитник, нападающий. Алекс был у меня в «Спартаке», он наверное, был выше классом.

    • Алекс был в «Спартаке» в 2009-2011 годах.
    • Он провел в РПЛ 54 матча, забил 15 голов.
    • На счету Алекса 4 матча за сборную Бразилии.

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    Источник: «Советский спорт»

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    09.09.2023 22:49
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