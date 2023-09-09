Карпин ответил, кто сильнее – Головин или экс-спартаковец Алекс

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил своего полузащитника Александра Головина с Алексом, с которым пересекался в «Спартаке».

– Головин – самый классный игрок, с которым вы работали?

– Так навскидку, наверное, сразу и не скажу. Наверное, нет. Во-первых, у всех разные позиции. Что значит самый классный игрок? Есть центральный защитник, полузащитник, нападающий. Алекс был у меня в «Спартаке», он наверное, был выше классом.