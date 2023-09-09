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    • Азербайджан – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023

    Азербайджан – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Азербайджан – Бельгия, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2023, в 16:00 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Азербайджан: Магомедалиев, Джафаркулиев, Мустафазадзе, Кривоцюк, Мамадов, Байрамов, Диниев, Махмудов, Исаев, Дадашов, Шейдаев

    Главный тренер: Джанни де Бьязи

    Бельгия: Кастельс, Теате, Фас, Вертонген, Кастань, Онана, Тилеманс, Троссард,Лукаку, Карраско, Бакайоко

    Главный тренер: Доменико Тедеско

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Азербайджан – Бельгия

    Прямой эфир встречи на «Бомбардире».

    Источник: Спортбокс

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