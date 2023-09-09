Смотреть прямую трансляцию матча Азербайджан – Бельгия, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2023, в 16:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Азербайджан: Магомедалиев, Джафаркулиев, Мустафазадзе, Кривоцюк, Мамадов, Байрамов, Диниев, Махмудов, Исаев, Дадашов, Шейдаев
Главный тренер: Джанни де Бьязи
Бельгия: Кастельс, Теате, Фас, Вертонген, Кастань, Онана, Тилеманс, Троссард,Лукаку, Карраско, Бакайоко
Главный тренер: Доменико Тедеско
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Азербайджан – Бельгия
Прямой эфир встречи на «Бомбардире».
Источник: Спортбокс