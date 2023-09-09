Определен лучший игрок РПЛ в июле и августе

РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам июля и августа.
Это вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре.
«Какая же битва развернулась за звание лучшего. В голосовании легенд РПЛ победу разделили Гарре и Константин Тюкавин. Мнение экспертов «Матч Премьер» также разделилось между вингером «Крыльев» и Матвеем Сафоновым. Болельщики отдали предпочтение Матео Кассьерре.
По совокупности всех голосований награду забирает лидер самарцев», – резюмировала пресс-служба Премьер-лиги.
- В июле и августе Гарре забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах РПЛ.
Источник: телеграм-канал РПЛ