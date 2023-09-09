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    Определен лучший игрок РПЛ в июле и августе

    РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам июля и августа.

    Это вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре.

    «Какая же битва развернулась за звание лучшего. В голосовании легенд РПЛ победу разделили Гарре и Константин Тюкавин. Мнение экспертов «Матч Премьер» также разделилось между вингером «Крыльев» и Матвеем Сафоновым. Болельщики отдали предпочтение Матео Кассьерре.

    По совокупности всех голосований награду забирает лидер самарцев», – резюмировала пресс-служба Премьер-лиги.

    • В июле и августе Гарре забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5924

      Питерский князь 7 часов назад

      Я за то, если парень хочет отпустить себе бороду, должен, заслужить это право, сходить в армию.
      Бородатых поубавится.
      А то все у нас мужиками стали.
      И этот горе Бенхамин.

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      Рейтинг: +266

      The only one 7 часов назад

      о как

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