Стартовые составы на матч Словакия – Португалия на матч 5-го тура отбора ЧЕ-2024. Игра пройдет в Тбилиси, и начнется в 21:45 по мск.
Стартовые составы команд:
Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Дуда, Куцка, Лободка, Полиевка, Гараслин, Штранц.
Главный тренер: Франческо Кальцона
Португалия: Кошта, Сильва, Диаш, Далот, Канселу, Пальинья, Фернандеш, Силва, Леау, Витинья, Роналду.
Главный тренер: Роберто Мартинес
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».
Источник: «Бомбардир»