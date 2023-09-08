Стартовые составы на матч Словакия – Португалия на матч 5-го тура отбора ЧЕ-2024. Игра пройдет в Тбилиси, и начнется в 21:45 по мск.

Стартовые составы команд:

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Дуда, Куцка, Лободка, Полиевка, Гараслин, Штранц.

Главный тренер: Франческо Кальцона

Португалия: Кошта, Сильва, Диаш, Далот, Канселу, Пальинья, Фернандеш, Силва, Леау, Витинья, Роналду.

Главный тренер: Роберто Мартинес

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».