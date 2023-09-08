Смотреть прямую трансляцию матча Словакия – Португалия, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Ориентировочный стартовый состав:

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Дуда, Куцка, Лободка, Полиевка, Гараслин, Штранц.

Главный тренер: Франческо Кальцона

Португалия: Кошта, Сильва, Диаш, Далот, Канселу, Пальинья, Фернандеш, Силва, Леау, Витинья, Роналду.

Главный тренер: Роберто Мартинес

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Словакия – Португалия

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! ТВ». Игру также будет будет транслировать «Фонбет».