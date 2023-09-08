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    • Словакия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2023

    Словакия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Словакия – Португалия, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Ориентировочный стартовый состав:

    Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Дуда, Куцка, Лободка, Полиевка, Гараслин, Штранц.

    Главный тренер: Франческо Кальцона

    Португалия: Кошта, Сильва, Диаш, Далот, Канселу, Пальинья, Фернандеш, Силва, Леау, Витинья, Роналду.

    Главный тренер: Роберто Мартинес

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Словакия – Португалия

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! ТВ». Игру также будет будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.09.2023 20:39
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