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    • Украина – Англия: прогноз на матч 5 тура отбора ЧЕ-2024, 9 сентября

    Украина – Англия: прогноз на матч 5 тура отбора ЧЕ-2024, 9 сентября

    В 5 туре отборочного турнира чемпионата Европы в группе С сыграют сборные Украины и Англии. Игра пройдет во Вроцлаве, и состоится 9 сентября. Начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

    Украина

    Подопечные Сергея Реброва входят в число основных претендентов на выход в финальную часть европейского форума. У сборной Украины в активе 6 очков, и команда занимает второе место в турнирной таблице, обгоняет идущую второй Италию на три очка, и отстает от лидирующей Англии на 6 баллов.

    «Блакитно-жовтые» в рамках отбора уступили Англии (0:2), в упорной борьбе переиграли Северную Македонию (3:2), а также со скромным счетом победили Мальту (1:0).

    Англия

    Команда Гарета Саутгейта с 12 баллами лидирует в турнирной таблице. Команда выиграла в 4 матчах отборочного цикла, забила 15 голов и пропустила 1 мяч. Англичане с уверенным отрывом идут на первом месте.

    В рамках отборочного цикла «львы» обыграли Италию (2:1), Украину (2:0), разгромили Мальту (4:0) и Северную Македонию (2:0).

    Статистика

    История противостояния сборных насчитывает 9 игр. В последних пяти были зафиксированы следующие результаты:

    • 26.03.2023 Англия – Украина 2:0;
    • 03.07.2021 Украина – Англия 0:4;
    • 10.09.2013 Украина – Англия 0:0;
    • 11.09.2012 Англия – Украина 1:1;
    • 19.06.2012 Англия – Украина 1:0.

    Наш прогноз на игру

    Обе команды показывают достойные результаты. Предстоящая игра, на наш взгляд, не будет скучной, и наверняка мы увидим голы, забитые в ворота обеих команд. Впрочем, сборная Англии возьмет свое, и победит в матче, но для подстраховки учтем вариант, при котором команды сыграют вничью. Наш прогноз – победа сборной Англии или ничья (1.07).

    Источник: Бомбардир

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    08.09.2023 17:21
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