В 5 туре отборочного турнира чемпионата Европы в группе F сыграют сборные Азербайджана и Бельгии. Игра пройдет в Мардакяне, и состоится 9 сентября. Начало встречи запланировано на 16:00 по мск.

Азербайджан

Сборная Азербайджана – главный аутсайдер своей отборочной группы. Команда в трех сыгранных матчах набрала только одно очко, забила два гола и пропустила десять мячей. Подопечные Джанни де Бьязи идут на последнем, 5 месте в турнирной таблице.

Команда в рамках отбора разгромно проиграла Австрии (1:4) и Швеции (0:5), а также сыграла вничью с Эстонией (1:1).

Бельгия

Команда нашего хорошего знакомого идет на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Доменико Тедеско в трех матчах отборочного цикла набрали 7 очков, забили 7 голов и пропустили 1 мяч.

Бельгия в рамках отборочного турнира обыграла Швецию (3:0), сыграла вничью с Австрией (1:1), и уступила Эстонии (0:3).

Статистика

История противостояния сборных насчитывает 4 игры, в которых были зафиксированы следующие результаты:

02.09.2011 Азербайджан – Бельгия 1:1;

29.03.2011 Бельгия – Азербайджан 4:1;

21.11.2007 Азербайджан – Бельгия 0:1;

11.06.2006 Бельгия – Азербайджан 3:0.

Наш прогноз на игру

В предстоящей встрече исход очевиден. Наш прогноз – победа сборной Бельгии (1.20).