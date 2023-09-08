Скандал в армянском футболе: «Пюник» может сняться с чемпионата из-за конфликта с федерацией

Пюник - это армянский Спартак???..)))
Лидер чемпионата Армении «Пюник» рискует не доиграть текущий сезон.
Команда осталась без домашнего стадиона, вследствие чего ей негде принимать матчи.
Руководство Федерации футбола Армении сегодня в одностороннем порядке расторгло договор с «Пюником» на использование стадиона в городе Абовян.
Также боссы ФФА отказали столичному клубу в предоставлении резервного стадиона в Армавире.
В «Пюнике» пообещали дать комментарий после 12 сентября, не желая накалять обстановку в преддверии важных матчей сборной Армении в отборе Евро-2024.
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