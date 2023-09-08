Скандал в армянском футболе: «Пюник» может сняться с чемпионата из-за конфликта с федерацией

Лидер чемпионата Армении «Пюник» рискует не доиграть текущий сезон.

Команда осталась без домашнего стадиона, вследствие чего ей негде принимать матчи.

Руководство Федерации футбола Армении сегодня в одностороннем порядке расторгло договор с «Пюником» на использование стадиона в городе Абовян.

Также боссы ФФА отказали столичному клубу в предоставлении резервного стадиона в Армавире.

В «Пюнике» пообещали дать комментарий после 12 сентября, не желая накалять обстановку в преддверии важных матчей сборной Армении в отборе Евро-2024.