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    • Скандал в армянском футболе: «Пюник» может сняться с чемпионата из-за конфликта с федерацией

    Скандал в армянском футболе: «Пюник» может сняться с чемпионата из-за конфликта с федерацией

    Лидер чемпионата Армении «Пюник» рискует не доиграть текущий сезон.

    Команда осталась без домашнего стадиона, вследствие чего ей негде принимать матчи.

    Руководство Федерации футбола Армении сегодня в одностороннем порядке расторгло договор с «Пюником» на использование стадиона в городе Абовян.

    Также боссы ФФА отказали столичному клубу в предоставлении резервного стадиона в Армавире.

    В «Пюнике» пообещали дать комментарий после 12 сентября, не желая накалять обстановку в преддверии важных матчей сборной Армении в отборе Евро-2024.

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    Источник: Novostnik

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    08.09.2023 15:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21708

      Cleaner 12 часов назад

      Пюник - это армянский Спартак???..)))

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