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    • Экс-игрок сборной России рассказал о самоубийстве одноклубника: «Его сломала смерть дочери»

    Экс-игрок сборной России рассказал о самоубийстве одноклубника: «Его сломала смерть дочери»

    Экс-полузащитник дортмундской «Боруссии» Владимир Бут рассказал о смерти своего одноклубника.

    – После «Фрайбурга» был «Ганновер», ваш последний клуб в Германии. Там вы пересеклись с вратарем Робертом Энке, который потом совершил суицид. Его что-то предвещало?

    – Роберт был тихим и замкнутым. Весь в себе – пришел, отработал, ушел. Его сломала смерть дочери. После у него что-то в голове случилось – кинулся под поезд. Большая трагедия.

    Хороший был человек и вратарь. Мог после Кана и Леманна стать номером один в Германии.

    • Экс-голкипера 10 ноября 2009 года сбил поезд.
    • В машине Энке нашли предсмертную записку.

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    Источник: Sport24

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