Экс-игрок сборной России рассказал о самоубийстве одноклубника: «Его сломала смерть дочери»

Экс-полузащитник дортмундской «Боруссии» Владимир Бут рассказал о смерти своего одноклубника.
– После «Фрайбурга» был «Ганновер», ваш последний клуб в Германии. Там вы пересеклись с вратарем Робертом Энке, который потом совершил суицид. Его что-то предвещало?
– Роберт был тихим и замкнутым. Весь в себе – пришел, отработал, ушел. Его сломала смерть дочери. После у него что-то в голове случилось – кинулся под поезд. Большая трагедия.
Хороший был человек и вратарь. Мог после Кана и Леманна стать номером один в Германии.
- Экс-голкипера 10 ноября 2009 года сбил поезд.
- В машине Энке нашли предсмертную записку.
Источник: Sport24