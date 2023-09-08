Экс-игрок сборной России рассказал о самоубийстве одноклубника: «Его сломала смерть дочери»

Экс-полузащитник дортмундской «Боруссии» Владимир Бут рассказал о смерти своего одноклубника.

– После «Фрайбурга» был «Ганновер», ваш последний клуб в Германии. Там вы пересеклись с вратарем Робертом Энке, который потом совершил суицид. Его что-то предвещало?

– Роберт был тихим и замкнутым. Весь в себе – пришел, отработал, ушел. Его сломала смерть дочери. После у него что-то в голове случилось – кинулся под поезд. Большая трагедия.

Хороший был человек и вратарь. Мог после Кана и Леманна стать номером один в Германии.