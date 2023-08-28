Видаль – о голе в ворота Энке в 2007-м: «Этот вратарь потом впал в депрессию и покончил с собой»

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Артуро Видаль сделал скандальное заявление во время стрима.

Чилийский футболист вспомнил свой дебютный гол в Европе в 2007 году. Тогда он отличился в матче с «Ганновером».

«Это был мой первый гол за «Байер». Этот вратарь потом впал в депрессию и покончил с собой», – сказал Видаль.

Речь идет про Роберта Энке.

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