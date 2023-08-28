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    • Видаль – о голе в ворота Энке в 2007-м: «Этот вратарь потом впал в депрессию и покончил с собой»

    Видаль – о голе в ворота Энке в 2007-м: «Этот вратарь потом впал в депрессию и покончил с собой»

    Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Артуро Видаль сделал скандальное заявление во время стрима.

    Чилийский футболист вспомнил свой дебютный гол в Европе в 2007 году. Тогда он отличился в матче с «Ганновером».

    «Это был мой первый гол за «Байер». Этот вратарь потом впал в депрессию и покончил с собой», – сказал Видаль.

    • Речь идет про Роберта Энке.
    • Экс-голкипера 10 ноября 2009 года сбил поезд.
    • В машине Энке нашли предсмертную записку.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:27
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3902

      acor94 2 часа назад

      А что скандального? Очерёдность фактов, не более. Он же не сказал что из-за гола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +721

      Октавиус 2 часа назад

      какая же мразота...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4670

      Snek > Октавиус 1 час назад

      В чём он мразота?

      0
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