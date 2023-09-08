Бывший тренер «Спартака» Каррера прилетел в Москву

Олег Цымбаларь, сын экс-игрока «Спартака» Ильи Цымбаларя, сообщил о прибытии в Москву бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

«Массимо уже в Москве. Встретил его ночью, сейчас он отдыхает. У него отличное настроение! Он с нетерпением ждет завтрашнего дня, будет рад пообщаться с красно-белыми болельщиками», – сказал Цымбаларь.