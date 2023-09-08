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    Бывший тренер «Спартака» Каррера прилетел в Москву

    Олег Цымбаларь, сын экс-игрока «Спартака» Ильи Цымбаларя, сообщил о прибытии в Москву бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

    «Массимо уже в Москве. Встретил его ночью, сейчас он отдыхает. У него отличное настроение! Он с нетерпением ждет завтрашнего дня, будет рад пообщаться с красно-белыми болельщиками», – сказал Цымбаларь.

    • Тренерами «Спартака» на матче памяти Цымбаларя будут Олег Романцев и Станислав Черчесов.
    • Каррера возглавит сборную мира.
    • Матч состоится на поле «Открытие Арены» 9 сентября

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24130

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Не написано - с багажом или без ??? )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4120

      ПалкоВводецъ (returned) > Persona_non_Grata 1 час назад

      Со ссаной тряпкой для рыжего. Как и его когда то выперли той же тряпкой. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +21697

      Cleaner 2 часа назад

      Спартачи, на коленях упрашивайте Карреру принять Спартак у Абаскаля. Иначе ждет вас ПЕРДИВ!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +24130

      Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

      Не знаю что нас ждет, но вот ТВОЙ ПЕРДИВ тут точно всех достал !!! ((( Твой и П иДерского крокодила !!! ((( Ах да - про Палкоковырялку забыл !!! (((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5904

      Питерский князь 2 часа назад

      9 или 11?
      Это был вопрос.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      Питерский князь 2 часа назад

      Да забудьте вы об нем. Сколько игр с Каррерой вы выиграли по пенальти, 9-11.
      Купленое чемпионство.
      Позор нашего чемпионата и имя ему срамтак!
      :)))

      1
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      Рейтинг: +2532

      Январь 59 3 часа назад

      Прилетел на консультации , в случае неудачи в игре с Сочи! Вполне возможно команда сливает Абаскаля, и у Сочи будет хороший шанс на победу. Спартачи- удачи вам.

      2
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      Рейтинг: +4120

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Так и сидит без работы физрук. После сви ней никуда не берут этот тренерский неликвид. Гыгыгы

      1
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