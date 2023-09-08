В Англии назвали три причины слабой игры Мудрика за «Челси»

The Athletic выпустил материал, посвященный вингеру «Челси» Михаилу Мудрику.

Авторы статьи пообщались с источниками в лондонском клубе и выделили три причины слабой игры воспитанника «Шахтера»:

он переживает из-за ситуации на Украине;

он слишком много занимается в спортзале – футболисту уже посоветовали снизить нагрузки;

он тратит очень много времени на видеоигры.

«Челси» прошлой зимой купил Мудрика за 70+30 миллионов евро. Его статистика в Англии – 20 матчей (813 минут) и 2 ассиста.