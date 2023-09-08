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    • В Англии назвали три причины слабой игры Мудрика за «Челси»

    В Англии назвали три причины слабой игры Мудрика за «Челси»

    The Athletic выпустил материал, посвященный вингеру «Челси» Михаилу Мудрику.

    Авторы статьи пообщались с источниками в лондонском клубе и выделили три причины слабой игры воспитанника «Шахтера»:

    • он переживает из-за ситуации на Украине;
    • он слишком много занимается в спортзале – футболисту уже посоветовали снизить нагрузки;
    • он тратит очень много времени на видеоигры.

    «Челси» прошлой зимой купил Мудрика за 70+30 миллионов евро. Его статистика в Англии – 20 матчей (813 минут) и 2 ассиста.

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +755

      JIEGEHDA 3 часа назад

      Изначально взяли его за пару матчей в ЛЧ . Где он имея огромный простор и скорость убежал пару раз . Выйдя на замену убежал от игроков которые 79 минут сыграли + ещё пошли в атаку и толком не успели вернутся . Купили с надеждой что будет своего рода Бэйл . Да ещё и бонусом хайп который Англосы хотели и получили. Но на выходе ни игрок ни денег да и хайп давно забыли . Радоваться нечему. Ведь Новое руководство Челси не почувствовало этой потери. Они и по сей день тратят сотни миллионов . А игрок если бы остался мог что-то иметь в карьере . А щас он имеет бабки что по факту не плохо. Ближе к зиме начнет болтать чтобы снова поднять хайп вокруг себя.ну чтобы помнили , не забывали. Игрой ничем не докажет.

      0
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      Рейтинг: +4692

      Snek 4 часа назад

      А может он просто говёный игрок и Челси за него сильно переплатил?
      Хотели сделать героя-жертву в футболе, но это ж хахол обыкновенный оказался.

      1
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      Рейтинг: +2154

      ItalianFootball 5 часов назад

      В спорт-зал не ходи, в пк не задроть, а че делать то молодому ? Начнет книги читать и то проблемой сочтут.

      0
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      Рейтинг: +21697

      Cleaner 5 часов назад

      Кривые ноги и дурная голова - вот три ПРИЧИНЫ слабой игры Мудрика за Челси!

      0
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      Рейтинг: +5374

      neveldomha 5 часов назад

      Он слишком много тратит времени на видеоигры в спортзале)))

      0
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      Рейтинг: +5904

      Питерский князь 6 часов назад

      Неужели он плохо играет, что бы не платить +30 за достижения с Челси?
      :)))

      0
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      Рейтинг: +2953

      Болотоход 8 часов назад

      Купили на свою голову хлам конкретный.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +336

      Александр.Т. 12 часов назад

      Да он просто бездарность, признайте уже

      4
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      Рейтинг: +1865

      Таврида 13 часов назад

      Первая причина: он xaxоль
      А вторая: друзья его xxлы
      Третья: рос среди xxлов
      Здесь всё и так понятно без слов

      2
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