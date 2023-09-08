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  • В Англии назвали три причины слабой игры Мудрика за «Челси»

В Англии назвали три причины слабой игры Мудрика за «Челси»

8 сентября 2023, 00:54
7

The Athletic выпустил материал, посвященный вингеру «Челси» Михаилу Мудрику.

Авторы статьи пообщались с источниками в лондонском клубе и выделили три причины слабой игры воспитанника «Шахтера»:

  • он переживает из-за ситуации на Украине;
  • он слишком много занимается в спортзале – футболисту уже посоветовали снизить нагрузки;
  • он тратит очень много времени на видеоигры.

«Челси» прошлой зимой купил Мудрика за 70+30 миллионов евро. Его статистика в Англии – 20 матчей (813 минут) и 2 ассиста.

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Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Челси Мудрик Михаил
Комментарии (7)
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Таврида
1694127080
Первая причина: он xaxоль А вторая: друзья его xxлы Третья: рос среди xxлов Здесь всё и так понятно без слов
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Александр.Т.
1694131202
Да он просто бездарность, признайте уже
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neveldomha
1694154971
Он слишком много тратит времени на видеоигры в спортзале)))
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ItalianFootball
1694157227
В спорт-зал не ходи, в пк не задроть, а че делать то молодому ? Начнет книги читать и то проблемой сочтут.
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Snek
1694160578
А может он просто говёный игрок и Челси за него сильно переплатил? Хотели сделать героя-жертву в футболе, но это ж хахол обыкновенный оказался.
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JIEGEHDA
1694163269
Изначально взяли его за пару матчей в ЛЧ . Где он имея огромный простор и скорость убежал пару раз . Выйдя на замену убежал от игроков которые 79 минут сыграли + ещё пошли в атаку и толком не успели вернутся . Купили с надеждой что будет своего рода Бэйл . Да ещё и бонусом хайп который Англосы хотели и получили. Но на выходе ни игрок ни денег да и хайп давно забыли . Радоваться нечему. Ведь Новое руководство Челси не почувствовало этой потери. Они и по сей день тратят сотни миллионов . А игрок если бы остался мог что-то иметь в карьере . А щас он имеет бабки что по факту не плохо. Ближе к зиме начнет болтать чтобы снова поднять хайп вокруг себя.ну чтобы помнили , не забывали. Игрой ничем не докажет.
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