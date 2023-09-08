В Англии назвали три причины слабой игры Мудрика за «Челси»

Изначально взяли его за пару матчей в ЛЧ . Где он имея огромный простор и скорость убежал пару раз . Выйдя на замену убежал от игроков которые 79 минут сыграли + ещё пошли в атаку и толком не успели вернутся . Купили с надеждой что будет своего рода Бэйл . Да ещё и бонусом хайп который Англосы хотели и получили. Но на выходе ни игрок ни денег да и хайп давно забыли . Радоваться нечему. Ведь Новое руководство Челси не почувствовало этой потери. Они и по сей день тратят сотни миллионов . А игрок если бы остался мог что-то иметь в карьере . А щас он имеет бабки что по факту не плохо. Ближе к зиме начнет болтать чтобы снова поднять хайп вокруг себя.ну чтобы помнили , не забывали. Игрой ничем не докажет.
The Athletic выпустил материал, посвященный вингеру «Челси» Михаилу Мудрику.
Авторы статьи пообщались с источниками в лондонском клубе и выделили три причины слабой игры воспитанника «Шахтера»:
- он переживает из-за ситуации на Украине;
- он слишком много занимается в спортзале – футболисту уже посоветовали снизить нагрузки;
- он тратит очень много времени на видеоигры.
«Челси» прошлой зимой купил Мудрика за 70+30 миллионов евро. Его статистика в Англии – 20 матчей (813 минут) и 2 ассиста.