Стартовые составы на матч Нидерланды – Греция на матч 5-го тура отбора ЧЕ-2024. Игра пройдет в Эйндховене, и начнется в 21:45 по мск.

Стартовые составы команд:

Нидерланды: Флеккен, ван Дейк, Гертрюйда, Аке, Дюмфрис, де Йонг, Блинд, Вегорст, Симонс, де Рон, Гакпо

Главный тренер: Рональд Куман

Греция: Влаходимос, Ретсос, Рота, Хатцидиакос, Цимикас, Курбелис, Бакасетас, Сиопис, Масурас, Павлидис, Манталос

Главный тренер: Густаво Пойет

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».