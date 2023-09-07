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    • Нидерланды – Греция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2023

    Нидерланды – Греция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды – Греция, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Нидерланды: Флеккен, ван Дейк, Гертрюйда, Аке, Дюмфрис, де Йонг, Блинд, Вегорст, Симонс, де Рон, Гакпо

    Главный тренер: Рональд Куман

    Греция: Влаходимос, Ретсос, Рота, Хатцидиакос, Цимикас, Курбелис, Бакасетас, Сиопис, Масурас, Павлидис, Манталос

    Главный тренер: Густаво Пойет

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Нидерланды – Греция

    Прямой эфир встречи можно посмотреть на «Бомбардире».

    Источник: Спортбокс

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    07.09.2023 20:45
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