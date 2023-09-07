Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды – Греция, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Нидерланды: Флеккен, ван Дейк, Гертрюйда, Аке, Дюмфрис, де Йонг, Блинд, Вегорст, Симонс, де Рон, Гакпо
Главный тренер: Рональд Куман
Греция: Влаходимос, Ретсос, Рота, Хатцидиакос, Цимикас, Курбелис, Бакасетас, Сиопис, Масурас, Павлидис, Манталос
Главный тренер: Густаво Пойет
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Нидерланды – Греция
Прямой эфир встречи можно посмотреть на «Бомбардире».
Источник: Спортбокс