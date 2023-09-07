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    • Радимов ответил, нужно ли «Зениту» искать замену для Малкома

    Радимов ответил, нужно ли «Зениту» искать замену для Малкома

    Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов считает, что петербургской команде не хватает лидера в атаке после ухода Малкома.

    «Своими силами компенсировать потерю такого игрока очень сложно. «Зениту» нужен лидер на эту позицию.

    Мы видим, что Мостовому сложно стать лидером, как и Бакаеву. Туда смещались Мантуан и Клаудиньо, но компенсировать такую потерю тяжело», – сказал Радимов.

    • Малком ушел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3293

      BAIv 5 часов назад

      поперечник Вендел готов быть лидером, но его гнобит семак!

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