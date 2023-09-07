Радимов ответил, нужно ли «Зениту» искать замену для Малкома

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов считает, что петербургской команде не хватает лидера в атаке после ухода Малкома.

«Своими силами компенсировать потерю такого игрока очень сложно. «Зениту» нужен лидер на эту позицию.

Мы видим, что Мостовому сложно стать лидером, как и Бакаеву. Туда смещались Мантуан и Клаудиньо, но компенсировать такую потерю тяжело», – сказал Радимов.