Радимов ответил, нужно ли «Зениту» искать замену для Малкома

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов считает, что петербургской команде не хватает лидера в атаке после ухода Малкома.
«Своими силами компенсировать потерю такого игрока очень сложно. «Зениту» нужен лидер на эту позицию.
Мы видим, что Мостовому сложно стать лидером, как и Бакаеву. Туда смещались Мантуан и Клаудиньо, но компенсировать такую потерю тяжело», – сказал Радимов.
- Малком ушел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»