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    Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч» по версии Goal

    Портал Goal представил свою версию фаворитов на «Золотой мяч» в 2023 году. По мнению издания, индивидуальная награда вновь достанется Лионелю Мессю из «Интера Майами».

    Топ-10 от Goal выглядит так.

    1. Лионель Месси («Интер Майами»).

    2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

    3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

    4. Винисиус Жуниор («Реал»).

    5. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).

    6. Родри («Манчестер Сити»).

    7. Илкай Гюндоган («Барселона»).

    8. Виктор Осимхен («Наполи»).

    9. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

    10. Роберт Левандовски («Барселона»).

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    Источник: Goal

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