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    • Семак рассказал, какие футболисты нужны «Зениту»: «Надеюсь, получится подписать»

    Семак рассказал, какие футболисты нужны «Зениту»: «Надеюсь, получится подписать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном усилении состава команды.

    • В «Зените» анонсировали «сенсационный» трансфер.
    • Клуб идет на 2-м месте в РПЛ после 7 туров, уступая лишь «Краснодару».
    • Летом «Зенит» потратил на трансферы 22,9 млн евро, а заработал – 60,2 млн.

    – Вчера Александр Иванович Медведев заинтриговал, сказав, что готовится трансфер резкого и быстрого игрока. Если нельзя сказать кто это, то может быть скажите, кто нужен «Зениту» на данном этапе?

    – На первую часть вопроса о новичках, конечно, спорить в этом отношении с Александром Ивановичем очень сложно. Думаю, сами знаете. Это все новости, которые есть о наших новичках. В скором времени вы услышите от него, если будут такие новости.

    Что касается игроков, которые нам нужны, конечно, не помешали бы один-два игрока, чтобы усилить атакующий потенциал. По позициям – мы посмотрим. Главное, чтобы уровень и качество игроков соответствовали амбициям клуба.

    Надеюсь, одного или двух игроков получится подписать, чтобы нам усилить атакующий потенциал.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    05.09.2023 12:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4696

      ziborock 5 сентября, 15:04

      Барбосика подписали, на очереди Газзаев?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +153

      яцык 5 сентября, 14:24

      А че париться.не оскудела еще бразилия талантами

      0
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      Рейтинг: +439

      erybov1965 5 сентября, 14:08

      Ну как раз не хватает двух игроков,чтобы в основе выходили все 11 легионеров.Правда один из них вратарь.Вот интересно,а для чего усиление брать из-за "бугра",для участия в еврокубках или межконтинентальном кубке?Ни один клуб,не выпускает в основе более 5-6 легионеров,вы уже в этом - чемпионы,даже суперчемпионы.А,наверное это для того,чтобы тренерский штаб вообще ничего не делал.Так достаточно,перед началом чемпионата показать всем командам списки приобретенных игроков с ценами и согласно этого, распределить места и все.А,забыл,надо еще собрать с болельщиков за билеты и просмотры.Но вы знаете,за некоторые матчи не то что платить,их просто смотреть нет желания.

      2
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      Рейтинг: +6207

      fakeid > erybov1965 5 сентября, 16:20

      арсенал (не тульский) как-то раз выпустил 11 легионеров, ни одного англичанина. так что не звезди.

      1
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      Рейтинг: +439

      erybov1965 > fakeid 5 сентября, 17:41

      А при чем тут Арсенал,мы что в Англии,или я про чемпионат Англии говорил.Читаем внимательно, по буквам.А так,я тоже могу сказать:"Какой-то клуб,когда-то,где-то,в каком то матче, уже выпускал около 12 игроков,т.к. играли на чужом поле".Вот так точно не звездю.Люблю точность и конкретику.Тут мне уже один доказывал,что в Зените с ЦСКА,не было 9 легионеров.Я ему объяснил,как правильно считать-тишина.

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      Рейтинг: +6840

      Давид59 5 сентября, 12:32

      Ох, Богданыч! Усилить атакующий потенциал. Скажи уже - купите нападающего!

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