Семак рассказал, какие футболисты нужны «Зениту»: «Надеюсь, получится подписать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном усилении состава команды.

В «Зените» анонсировали «сенсационный» трансфер.

Клуб идет на 2-м месте в РПЛ после 7 туров, уступая лишь «Краснодару».

Летом «Зенит» потратил на трансферы 22,9 млн евро, а заработал – 60,2 млн.

– Вчера Александр Иванович Медведев заинтриговал, сказав, что готовится трансфер резкого и быстрого игрока. Если нельзя сказать кто это, то может быть скажите, кто нужен «Зениту» на данном этапе?

– На первую часть вопроса о новичках, конечно, спорить в этом отношении с Александром Ивановичем очень сложно. Думаю, сами знаете. Это все новости, которые есть о наших новичках. В скором времени вы услышите от него, если будут такие новости.

Что касается игроков, которые нам нужны, конечно, не помешали бы один-два игрока, чтобы усилить атакующий потенциал. По позициям – мы посмотрим. Главное, чтобы уровень и качество игроков соответствовали амбициям клуба.

Надеюсь, одного или двух игроков получится подписать, чтобы нам усилить атакующий потенциал.