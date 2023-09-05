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  • Семак рассказал, какие футболисты нужны «Зениту»: «Надеюсь, получится подписать»

Семак рассказал, какие футболисты нужны «Зениту»: «Надеюсь, получится подписать»

5 сентября 2023, 12:21
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном усилении состава команды.

  • В «Зените» анонсировали «сенсационный» трансфер.
  • Клуб идет на 2-м месте в РПЛ после 7 туров, уступая лишь «Краснодару».
  • Летом «Зенит» потратил на трансферы 22,9 млн евро, а заработал – 60,2 млн.

– Вчера Александр Иванович Медведев заинтриговал, сказав, что готовится трансфер резкого и быстрого игрока. Если нельзя сказать кто это, то может быть скажите, кто нужен «Зениту» на данном этапе?

– На первую часть вопроса о новичках, конечно, спорить в этом отношении с Александром Ивановичем очень сложно. Думаю, сами знаете. Это все новости, которые есть о наших новичках. В скором времени вы услышите от него, если будут такие новости.

Что касается игроков, которые нам нужны, конечно, не помешали бы один-два игрока, чтобы усилить атакующий потенциал. По позициям – мы посмотрим. Главное, чтобы уровень и качество игроков соответствовали амбициям клуба.

Надеюсь, одного или двух игроков получится подписать, чтобы нам усилить атакующий потенциал.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (5)
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Давид59
1693906321
Ох, Богданыч! Усилить атакующий потенциал. Скажи уже - купите нападающего!
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erybov1965
1693912131
Ну как раз не хватает двух игроков,чтобы в основе выходили все 11 легионеров.Правда один из них вратарь.Вот интересно,а для чего усиление брать из-за "бугра",для участия в еврокубках или межконтинентальном кубке?Ни один клуб,не выпускает в основе более 5-6 легионеров,вы уже в этом - чемпионы,даже суперчемпионы.А,наверное это для того,чтобы тренерский штаб вообще ничего не делал.Так достаточно,перед началом чемпионата показать всем командам списки приобретенных игроков с ценами и согласно этого, распределить места и все.А,забыл,надо еще собрать с болельщиков за билеты и просмотры.Но вы знаете,за некоторые матчи не то что платить,их просто смотреть нет желания.
Ответить
яцык
1693913068
А че париться.не оскудела еще бразилия талантами
Ответить
ziborock
1693915497
Барбосика подписали, на очереди Газзаев?!
Ответить
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