Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Орлов – о «сенсационном» трансфере «Зенита»: «Скорее всего, это Мбаппе»

    Орлов – о «сенсационном» трансфере «Зенита»: «Скорее всего, это Мбаппе»

    Журналист Геннадий Орлов прокомментировал заявление гендиректора «Зенита» Александра Медведева, который анонсировал «сенсационный» трансфер петербургского клуба.

    «Не хватает «Зениту» нападающих. Сегодня Александр Иванович Медведев заявил, что клуб готовится объявить сенсацию через пару-тройку дней. Я первый раз такое слышу от него. Ну посмотрим, кого приобретут. Сейчас нет смысла гадать.

    Судя по выданным характеристикам, это, скорее всего, Мбаппе. Но, думаю, вряд ли Мбаппе сюда приедет. В Европе окно закрыто – значит, это человек не из Европы. Азар? Он немолодой уже, а речь шла о молодом», – цитирует Орлова «Радио Зенит».

    • «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ после 7 туров, уступая лишь «Краснодару».
    • Летом клуб потратил на трансферы 22,9 млн евро, а заработал – 60,2 млн.

    Футбольный сезон разгоняется: следите за главными матчами с бонусом до 17000₽!

    Новости по теме
    Михаил Кержаков ответил, как часто курит
    Медийный клуб Радимова провел матч в исправительной колонии 2
    «Я уже старый»: Кержаков рассказал, как уговаривал Заболотного не вступать в драку 6
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2023 19:08
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5875

      Питерский князь 4 сентября, 22:30

      А говоря, что Орлов мудак.
      Вон, у него какое чувство юмора, молодые обзавидуются.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная 4 сентября, 22:24

      Где то орлов третьим пристроился, вот после этого и понесло. Много ли старому нужно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4416

      mutabor0992 4 сентября, 22:17

      Да проколите вы уже этому маразматику галоперидол!Не экономьте на старике.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды 4 сентября, 20:56

      Орлова и заменят на более молодого при тех же параметрах комментирования матча, но с улучшенной дикцией.
      А Орлов пущай Ленинградку комментирует, дальше путая плот и флот, и т.д.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2594

      ScarlettOgusania 4 сентября, 20:44

      админам нужно бы таблицу изучить, прежде чем публиковать такую хрень про второе место бом.жей)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25

      СПбМерлин > ScarlettOgusania 4 сентября, 23:07

      А зря Вы так! Изучите лучше сами! И поймете, что Зенит на самом деле на 2 месте - а не на том, которое нарисовал Бомбардир.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2594

      ScarlettOgusania > СПбМерлин 5 сентября, 13:51

      по дополнительным показателям (победа днища над бом.жами) на втором месте именно мусора, изучите Регламент, прежде, чем писать)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak 4 сентября, 19:47

      Бздюба, стопудово...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2319

      Ловкий Бубен > subbotaspartak 4 сентября, 21:08

      Зенит никогда не разочаровывал : Халк, Малком.... Думаю Ролхайзер из Эстудиантес...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > subbotaspartak 4 сентября, 22:20

      Там же писалось что молодой, значит дюба пластическую операцию сделал на омоложение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4972

      Ziklop 4 сентября, 19:10

      Геннадий медведя балабола подколол! респект.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 