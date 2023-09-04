Орлов – о «сенсационном» трансфере «Зенита»: «Скорее всего, это Мбаппе»

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал заявление гендиректора «Зенита» Александра Медведева, который анонсировал «сенсационный» трансфер петербургского клуба.

«Не хватает «Зениту» нападающих. Сегодня Александр Иванович Медведев заявил, что клуб готовится объявить сенсацию через пару-тройку дней. Я первый раз такое слышу от него. Ну посмотрим, кого приобретут. Сейчас нет смысла гадать.

Судя по выданным характеристикам, это, скорее всего, Мбаппе. Но, думаю, вряд ли Мбаппе сюда приедет. В Европе окно закрыто – значит, это человек не из Европы. Азар? Он немолодой уже, а речь шла о молодом», – цитирует Орлова «Радио Зенит».

«Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ после 7 туров, уступая лишь «Краснодару».

Летом клуб потратил на трансферы 22,9 млн евро, а заработал – 60,2 млн.

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