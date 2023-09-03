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Ташуев назвал главного соперника «Зенита» в РПЛ

3 сентября 2023, 18:23
4

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Сергей Ташуев верит в чемпионские перспективы краснодарцев.

«Сегодня ментально «Краснодар» готов к этому. Во-первых, уровень футболистов подходящий. Ещe некоторое время назад играли не самые опытные защитники – Егор Сорокин, например. Но Хуниор Алонсо и Витор Тормена – это серьeзные футболисты. У них есть опыт, в хороших лигах поиграли – для них ментальность не проблема, они понимают ценность очкам.

Сегодня «Краснодар» больше работает не на качество и смотрибельность игры, а на результат. Это получается как раз благодаря опытным футболистам. Даже со «Спартаком» (2:0) они играли аккуратно, надeжно. «Краснодар» демонстрировал не самый атакующий футбол. Все ждали ошибки. «Краснодар» сейчас главный соперник «Зенита», – сказал Ташуев.

  • «Краснодар» уйдет на международную паузу на 1-м месте.
  • В истории клуба не было трофеев.
  • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Ташуев Сергей
Комментарии (4)
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paracetamol
1693758973
Да сдохнет твой Краснодар через пару матчей.
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Алим Терек
1693762501
Всё верно,думаю что Краснодар не отпустит уже первого места,а Зенит часто теряет очки,поглядим как они сыграют с набравшим ход Ахматом в след,туре.
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erybov1965
1693763921
Буду болеть,чтобы Краснодар стал чемпионом,у него хоть меньше 9 легионеров выходит в основе.Буду очень доволен,если подвинут "сборную мира" с "мешком денег"с пьедестала.
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