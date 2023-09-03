Ташуев назвал главного соперника «Зенита» в РПЛ

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Сергей Ташуев верит в чемпионские перспективы краснодарцев.

«Сегодня ментально «Краснодар» готов к этому. Во-первых, уровень футболистов подходящий. Ещe некоторое время назад играли не самые опытные защитники – Егор Сорокин, например. Но Хуниор Алонсо и Витор Тормена – это серьeзные футболисты. У них есть опыт, в хороших лигах поиграли – для них ментальность не проблема, они понимают ценность очкам.

Сегодня «Краснодар» больше работает не на качество и смотрибельность игры, а на результат. Это получается как раз благодаря опытным футболистам. Даже со «Спартаком» (2:0) они играли аккуратно, надeжно. «Краснодар» демонстрировал не самый атакующий футбол. Все ждали ошибки. «Краснодар» сейчас главный соперник «Зенита», – сказал Ташуев.