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    Ташуев назвал главного соперника «Зенита» в РПЛ

    Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Сергей Ташуев верит в чемпионские перспективы краснодарцев.

    «Сегодня ментально «Краснодар» готов к этому. Во-первых, уровень футболистов подходящий. Ещe некоторое время назад играли не самые опытные защитники – Егор Сорокин, например. Но Хуниор Алонсо и Витор Тормена – это серьeзные футболисты. У них есть опыт, в хороших лигах поиграли – для них ментальность не проблема, они понимают ценность очкам.

    Сегодня «Краснодар» больше работает не на качество и смотрибельность игры, а на результат. Это получается как раз благодаря опытным футболистам. Даже со «Спартаком» (2:0) они играли аккуратно, надeжно. «Краснодар» демонстрировал не самый атакующий футбол. Все ждали ошибки. «Краснодар» сейчас главный соперник «Зенита», – сказал Ташуев.

    • «Краснодар» уйдет на международную паузу на 1-м месте.
    • В истории клуба не было трофеев.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    03.09.2023 18:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16127

      Алексей З 3 сентября, 23:21

      Так решили из турнирной таблицы ?
      По мне так только цска может соперничать с бом..ами. Три игры подряд им не проигрывает, это говорит о том что Федотов знает как с ними играть.

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      Рейтинг: +439

      erybov1965 3 сентября, 20:58

      Буду болеть,чтобы Краснодар стал чемпионом,у него хоть меньше 9 легионеров выходит в основе.Буду очень доволен,если подвинут "сборную мира" с "мешком денег"с пьедестала.

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      Рейтинг: +29

      Алимпаша-Геримов-yandex 3 сентября, 20:35

      Всё верно,думаю что Краснодар не отпустит уже первого места,а Зенит часто теряет очки,поглядим как они сыграют с набравшим ход Ахматом в след,туре.

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      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 сентября, 19:36

      Да сдохнет твой Краснодар через пару матчей.

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      Рейтинг: +41

      Belyiccat > paracetamol 4 сентября, 08:04

      Не то вангуешь, братан.

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