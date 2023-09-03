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    • Семин и Каррера будут тренерами сборной мира в матче против легенд «Спартака»

    Семин и Каррера будут тренерами сборной мира в матче против легенд «Спартака»

    РФС как организатор ретроматча легенд «Спартака» против сборной мира определился с тренерами гостей. Ими будут Юрий Семин и Массимо Каррера.

    «Мы решили позвать Юрия Павловича на игру, так как он приглашал Илью Цымбаларя в «Локомотив» и сборную России. Специально для этого он прилетит из Испании. Такая символическая связь истории поколений – Романцев и Черчесов против Семина и Карреры», – сказал директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    03.09.2023 11:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA 3 сентября, 12:08

      Каррера будет тренировать? Семин ещё ладно . А с чего такая честь для Итальянца ? Заслужил единственным золотом? Ну так по факту тот же Слуцкий Семак сделали намного больше . Ладно ещё Слуцкого за реальности не позволяет, ну так позвали бы стоящего иностранца который хотя бы пару лет достойно провел . А тут золото и выкинули

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