Семин и Каррера будут тренерами сборной мира в матче против легенд «Спартака»

Каррера будет тренировать? Семин ещё ладно . А с чего такая честь для Итальянца ? Заслужил единственным золотом? Ну так по факту тот же Слуцкий Семак сделали намного больше . Ладно ещё Слуцкого за реальности не позволяет, ну так позвали бы стоящего иностранца который хотя бы пару лет достойно провел . А тут золото и выкинули
РФС как организатор ретроматча легенд «Спартака» против сборной мира определился с тренерами гостей. Ими будут Юрий Семин и Массимо Каррера.
- Игра состоится 9 сентября на «Открытие Арене».
- Тренировать легенд «Спартака» будут Станислав Черчесов и Олег Романцев.
- Матч будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя.
«Мы решили позвать Юрия Павловича на игру, так как он приглашал Илью Цымбаларя в «Локомотив» и сборную России. Специально для этого он прилетит из Испании. Такая символическая связь истории поколений – Романцев и Черчесов против Семина и Карреры», – сказал директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин.