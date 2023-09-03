Семин и Каррера будут тренерами сборной мира в матче против легенд «Спартака»

РФС как организатор ретроматча легенд «Спартака» против сборной мира определился с тренерами гостей. Ими будут Юрий Семин и Массимо Каррера.

Игра состоится 9 сентября на «Открытие Арене».

Тренировать легенд «Спартака» будут Станислав Черчесов и Олег Романцев.

Матч будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя.

«Мы решили позвать Юрия Павловича на игру, так как он приглашал Илью Цымбаларя в «Локомотив» и сборную России. Специально для этого он прилетит из Испании. Такая символическая связь истории поколений – Романцев и Черчесов против Семина и Карреры», – сказал директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин.