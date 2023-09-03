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    Сперцян обвинил защитника «Спартака» во вредительстве

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после матча седьмого тура РПЛ против «Спартака» (2:0) рассказал, что защитник соперника Срджан Бабич пытался испортить 11-метровую отметку перед ударом.

    – Перед пробитием пенальти ты жестикулировал. Что там было?

    – Защитник «Спартака» [Срджан Бабич] стоял и бил по точке. Я это увидел и сказал судье. Он ответил, что он не видел. Хотя там точки не было, была огромная яма. Если бы я так бил, то шел бы отскок от поля. Главное, что забили и выиграли.

    • Сперцян пенальти реализовал.
    • Бабич куплен у «Альмерии».
    • У «Спартака» 4 матча РПЛ подряд без побед.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2023 08:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6840

      Давид59 3 сентября, 13:06

      Да, было такое. Странно, что судья не наказал Бабича. Тот на глазах у всех долбал пяткой "точку". Бабичу надо было это не с газоном, а с Денисовым проделать.

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      Рейтинг: +7280

      sochi-2013 3 сентября, 11:22

      Не ново. Еще для Пеле такие ямки копали.

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      Рейтинг: +19614

      NewLife 3 сентября, 11:05

      Идиот, ты еще скажи, что Бабич вышел на поле с саперной лопатой.

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      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > NewLife 3 сентября, 12:11

      Эммм. Он правду сказал . И по картинке видно было . А если ты посмотришь то Бабич специально встал на точку и начал шипами вбивать газон чтобы удар не получился . Так и раньше делали правда наказывали за это

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      Рейтинг: +740

      Докторо123 > NewLife 15 часов назад

      Ветеран «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал защитника московского клуба Срджана Бабича, который пытался повредить 11-метровую отметку перед ударом Эдуарда Сперцяна в матче 7-го тура РПЛ.

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