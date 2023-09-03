Сперцян обвинил защитника «Спартака» во вредительстве

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после матча седьмого тура РПЛ против «Спартака» (2:0) рассказал, что защитник соперника Срджан Бабич пытался испортить 11-метровую отметку перед ударом.

– Перед пробитием пенальти ты жестикулировал. Что там было?

– Защитник «Спартака» [Срджан Бабич] стоял и бил по точке. Я это увидел и сказал судье. Он ответил, что он не видел. Хотя там точки не было, была огромная яма. Если бы я так бил, то шел бы отскок от поля. Главное, что забили и выиграли.

Сперцян пенальти реализовал.

Бабич куплен у «Альмерии».

У «Спартака» 4 матча РПЛ подряд без побед.

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