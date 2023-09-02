«Как я и говорил»: Уткин – о результатах «Урала»

Журналист и блогер Василий Уткин напомнил о своем прогнозе по поводу игрового кризиса «Урала».
«Как я и говорил, «Урал» с Гончаренко – команда серийная. Одна волна сменить другую спешит... И так далее.
Вот вроде бы все то же. Но сперва долго не проигрывают, взбираются высоко, а потом бац – и наоборот. Надо об этом поразмыслить», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Сегодня «Урал» дома проиграл «Ахмату» – 0:1.
- Для команды из Екатеринбурга это 3-е поражение подряд.
- До этого у «Урала» было 4 победы в 5 турах РПЛ.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина