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    «Как я и говорил»: Уткин – о результатах «Урала»

    Журналист и блогер Василий Уткин напомнил о своем прогнозе по поводу игрового кризиса «Урала».

    «Как я и говорил, «Урал» с Гончаренко – команда серийная. Одна волна сменить другую спешит... И так далее.

    Вот вроде бы все то же. Но сперва долго не проигрывают, взбираются высоко, а потом бац – и наоборот. Надо об этом поразмыслить», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Сегодня «Урал» дома проиграл «Ахмату» – 0:1.
    • Для команды из Екатеринбурга это 3-е поражение подряд.
    • До этого у «Урала» было 4 победы в 5 турах РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    02.09.2023 15:49
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