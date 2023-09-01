В третьем туре итальянской Серии А «Наполи» на своем поле сыграет с римским «Лацио». Игра пройдет в субботу, 2 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.
«Наполи»
Действующий чемпион страны в двух стартовых турах Серии А набрал шесть очков – 100% результат. Неаполитанцы под руководством Руди Гарсии обыграли «Фрозиноне» (3:1), а также победили «Сассуоло» (2:0).
«Лацио»
Римляне, наоборот, провалили стартовый отрезок. Команда проиграла «Лечче» (1:2), затем уступила «Дженоа» (0:1). «Лацио» пока прозябает на предпоследнем, 19 месте в турнирной таблице.
Статистика
История противостояния клубов насчитывает 168 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты:
- 03.03.2023 «Наполи» – «Лацио» 0:1;
- 03.09.2022 «Лацио» – «Наполи» 1:2;
- 27.02.2022 «Лацио» – «Наполи» 1:2;
- 28.11.2021 «Наполи» – «Лацио» 4:0;
- 22.04.2021 «Наполи» – «Лацио» 5:2.
Факты о командах:
- «Наполи» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Лацио»;
- в последних 5 играх «Лацио» пропускает в среднем 1.60 гола, и забивает 2.20 гола за игру;
- «Лацио» забивает в 3 последних матчах против «Наполи»;
- В последних 5 играх Наполи пропускает в среднем 0.40 гола, и забивает в среднем 1.80 гола за игру.
Наш прогноз на игру
Неаполитанцы показывают чемпионский темп, и наверняка будут бороться за победу в Серии А. Вряд ли команда Руди Гарсии оступится в матче с «Лацио». Наш прогноз – победа «Наполи» (1.62).