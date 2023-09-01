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    • «Наполи» – «Лацио»: прогноз на матч 3 тура Серии А, 2 сентября

    «Наполи» – «Лацио»: прогноз на матч 3 тура Серии А, 2 сентября

    В третьем туре итальянской Серии А «Наполи» на своем поле сыграет с римским «Лацио». Игра пройдет в субботу, 2 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    «Наполи»

    Действующий чемпион страны в двух стартовых турах Серии А набрал шесть очков – 100% результат. Неаполитанцы под руководством Руди Гарсии обыграли «Фрозиноне» (3:1), а также победили «Сассуоло» (2:0).

    «Лацио»

    Римляне, наоборот, провалили стартовый отрезок. Команда проиграла «Лечче» (1:2), затем уступила «Дженоа» (0:1). «Лацио» пока прозябает на предпоследнем, 19 месте в турнирной таблице.

    Статистика

    История противостояния клубов насчитывает 168 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты:

    • 03.03.2023 «Наполи» – «Лацио» 0:1;
    • 03.09.2022 «Лацио» – «Наполи» 1:2;
    • 27.02.2022 «Лацио» – «Наполи» 1:2;
    • 28.11.2021 «Наполи» – «Лацио» 4:0;
    • 22.04.2021 «Наполи» – «Лацио» 5:2.

    Факты о командах:

    • «Наполи» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Лацио»;
    • в последних 5 играх «Лацио» пропускает в среднем 1.60 гола, и забивает 2.20 гола за игру;
    • «Лацио» забивает в 3 последних матчах против «Наполи»;
    • В последних 5 играх Наполи пропускает в среднем 0.40 гола, и забивает в среднем 1.80 гола за игру.

    Наш прогноз на игру

    Неаполитанцы показывают чемпионский темп, и наверняка будут бороться за победу в Серии А. Вряд ли команда Руди Гарсии оступится в матче с «Лацио». Наш прогноз – победа «Наполи» (1.62).

    Источник: Бомбардир

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    01.09.2023 23:18
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