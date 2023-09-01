В рамках третьего тура чемпионата Германии «Боруссия» из Менхенгладбаха на своем поле сыграет с мюнхенской «Баварией». Игра состоится в субботу, 2 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

В стартовых двух турах «Боруссия» пока не ощутила вкуса победы. Команда идет на 12 месте в турнирной таблице, и имеет в своем активе только одно очко. Подопечные Херардо Сеоане в одном матче сыграли вничью, а в одной встрече потерпели поражение.

«Бавария»

Мюнхенцы пока идут без потерь. Два матча – шесть очков. «Роттен» идут на третьем месте, и на балл уступают лидирующей «Боруссии» из Дортмунда, однако «шмели» сыграли на матч больше мюнхенцев.

Статистика

История противостояния клубов насчитывает 122 игры. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты:

18.02.2023 «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария» 3:2;

27.08.2022 «Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах 1:1;

07.01.2022 «Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах 1:2;

27.10.2021 «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария» 5:0;

13.08.2021 «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария» 1:1.

Факты о командах:

«Боруссия М» не проигрывает в 6 последних матчах «Баварии»;

в последних 5 играх «Бавария» пропускает в среднем 1.80 гола, и забивает в среднем 3.00 гола за игру;

«Бавария» пропускает в 3 последних матчах;

«Бавария» забивает в 3 последних матчах против «Боруссии М»;

в последних 5 играх «Боруссия М» пропускает в среднем 2.00 гола, и

забивает в среднем 3.00 гола за игру;

«Боруссия М» пропускает в 4 последних матчах;

«Боруссия М» забивает в 3 последних матчах;

«Боруссия М» забивает в 6 последних матчах против «Баварии».

Наш прогноз на игру

В истории последних очных встреч команд «Боруссия» Менхенгладбах постоянно доставляла проблемы «Баварии». В этот раз, вероятно, тенденция изменится – мюнхенцы возьмут три очка, хотя и не сохранят свои ворота в неприкосновенности. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.30), обе забьют (1.50).