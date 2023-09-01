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    • «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»: прогноз на матч 3 тура Бундеслиги, 2 сентября

    «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»: прогноз на матч 3 тура Бундеслиги, 2 сентября

    В рамках третьего тура чемпионата Германии «Боруссия» из Менхенгладбаха на своем поле сыграет с мюнхенской «Баварией». Игра состоится в субботу, 2 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Боруссия» Менхенгладбах

    В стартовых двух турах «Боруссия» пока не ощутила вкуса победы. Команда идет на 12 месте в турнирной таблице, и имеет в своем активе только одно очко. Подопечные Херардо Сеоане в одном матче сыграли вничью, а в одной встрече потерпели поражение.

    «Бавария»

    Мюнхенцы пока идут без потерь. Два матча – шесть очков. «Роттен» идут на третьем месте, и на балл уступают лидирующей «Боруссии» из Дортмунда, однако «шмели» сыграли на матч больше мюнхенцев.

    Статистика

    История противостояния клубов насчитывает 122 игры. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты:

    • 18.02.2023 «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария» 3:2;
    • 27.08.2022 «Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах 1:1;
    • 07.01.2022 «Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах 1:2;
    • 27.10.2021 «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария» 5:0;
    • 13.08.2021 «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария» 1:1.

    Факты о командах:

    • «Боруссия М» не проигрывает в 6 последних матчах «Баварии»;
    • в последних 5 играх «Бавария» пропускает в среднем 1.80 гола, и забивает в среднем 3.00 гола за игру;
    • «Бавария» пропускает в 3 последних матчах;
    • «Бавария» забивает в 3 последних матчах против «Боруссии М»;
    • в последних 5 играх «Боруссия М» пропускает в среднем 2.00 гола, и
    • забивает в среднем 3.00 гола за игру;
    • «Боруссия М» пропускает в 4 последних матчах;
    • «Боруссия М» забивает в 3 последних матчах;
    • «Боруссия М» забивает в 6 последних матчах против «Баварии».

    Наш прогноз на игру

    В истории последних очных встреч команд «Боруссия» Менхенгладбах постоянно доставляла проблемы «Баварии». В этот раз, вероятно, тенденция изменится – мюнхенцы возьмут три очка, хотя и не сохранят свои ворота в неприкосновенности. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.30), обе забьют (1.50).

    Источник: Бомбардир

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    01.09.2023 23:14
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