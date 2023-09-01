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    • «Получил сильнейший удар в лицо, едва не потерял сознание»: Осинькин – о травме Писарского

    «Получил сильнейший удар в лицо, едва не потерял сознание»: Осинькин – о травме Писарского

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил большое число травмированных игроков в самарском клубе.

    – Второй сезон подряд у команды большое количество травмированных. Кто проклял «Крылья Советов»?

    – Не знаю. Если бы как‑то не так лечили, еще мог бы ответить. Но почти все травмы получены в игре. Больше похоже на невезение.

    Тот же Писарский пропустил два месяца – получил сильнейший удар в лицо, едва не потерял сознание и в этот момент оступился и подвернул голеностоп.

    – Владимир провел первый матч в сезоне. Как у него со здоровьем?

    – Сразу после игры он сказал мне, что все в порядке. Конечно, он соскучился по футболу, ведь не играл с конца мая

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.09.2023 12:06
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