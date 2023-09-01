«Получил сильнейший удар в лицо, едва не потерял сознание»: Осинькин – о травме Писарского

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил большое число травмированных игроков в самарском клубе.

– Второй сезон подряд у команды большое количество травмированных. Кто проклял «Крылья Советов»?

– Не знаю. Если бы как‑то не так лечили, еще мог бы ответить. Но почти все травмы получены в игре. Больше похоже на невезение.

Тот же Писарский пропустил два месяца – получил сильнейший удар в лицо, едва не потерял сознание и в этот момент оступился и подвернул голеностоп.

– Владимир провел первый матч в сезоне. Как у него со здоровьем?

– Сразу после игры он сказал мне, что все в порядке. Конечно, он соскучился по футболу, ведь не играл с конца мая