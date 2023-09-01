Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Журавель считает, что в России исчез институт сборной

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил состав сборной России на сентябрьские матчи. Россияне сыграют с Катаром и олимпийской сборной Египта.

    «Впереди у Валерия Карпина сложная система матчей – в Египте и в Катаре. Всe в сжатые даты. Понятно, что это не сборная как таковая, а две с половиной команды для этих странных матчей.

    Но даже когда мы совсем оставим в стороне eрничанье, то в сухом остатке получим печальный вывод: института сборной у нас не стало», – написал журналист Журавель.

    • Команда не собирась с марта.
    • Сборная Россия отстранена от международного футбола решениями УЕФА и ФИФА.
    • Карпин не планирует лететь с командой на матч в Египет.

    Новости по теме
    Бразилец из «Крыльев» хочет играть за Россию 1
    Карпины выложили совместное фото у бассейна 3
    Карпин ответил на вопрос, когда Россию вернут на международную арену 20
    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2023 09:01
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16126

      Алексей З 1 сентября, 11:08

      К сожалению , Карпин с молчаливого согласия РФС , практически уничтожил институт сборной.
      49 приглашённых - это насмешка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2444

      evgevg13 1 сентября, 11:07

      Журавель большой- ему видней

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19614

      NewLife 1 сентября, 11:06

      Не сборная, а симулякр - название осталось, Дюков доволен, зарплата Карпину идет, Карпин доволен, а футбол ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      erybov1965 1 сентября, 09:54

      Институт сборной,как в футболе,так и в других видах спорта,стал уменьшаться прямо-пропорционально повышению доходов наших спортсменов.Одни готовы ехать выступать под "белым" флагом и без гимна,другие вообще готовы сменить гражданство на любое,лишь бы выступать и зарабатывать,а страна и сборная подождет,в лучшие времена-захотят вернутся.Под это даже придумали такое понятие,как спортивное гражданство.Добро пожаловать в капитализм.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16126

      Алексей З > erybov1965 1 сентября, 11:04

      живите за "железном занавесом ", но люди ( спортсмены ) имеют право жить по своему.
      Вам наверно понравился чемпионат России по ЛА, с пустыми трибунами , с результатами не о чём ?
      Я смотрел на лучших в мире , на ЧМ в Будапеште, с полными трибунами с отличной организацией и классными спортсменами.
      Каждый выбирает по своему желанию.
      Благо не вам решать как жить другим , что выбирать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +439

      erybov1965 > Алексей З 1 сентября, 12:02

      "О спорт-ты мир"- сказал П.Де Кубертен- основатель традиционных Олимпийских игр.Мы это время не застали,зато наблюдаем во что превратили спортивные соревнования.НЕ мы этот занавес устанавливаем.Изначально, в спортивных соревнованиях принимали участие воины,после прекращения военных действий.Т.е. он не был профессиональным.А когда его превратили в способ зарабатывания денег,причем не только для спортсменов,он превратился в бизнес,обычный бизнес,а потом и в политику.Так какой же это спорт?Тот, кто не знает истории,не увидит и нормального будущего.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 