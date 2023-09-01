Журавель считает, что в России исчез институт сборной

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил состав сборной России на сентябрьские матчи. Россияне сыграют с Катаром и олимпийской сборной Египта.

«Впереди у Валерия Карпина сложная система матчей – в Египте и в Катаре. Всe в сжатые даты. Понятно, что это не сборная как таковая, а две с половиной команды для этих странных матчей.

Но даже когда мы совсем оставим в стороне eрничанье, то в сухом остатке получим печальный вывод: института сборной у нас не стало», – написал журналист Журавель.