Журавель считает, что в России исчез институт сборной

К сожалению , Карпин с молчаливого согласия РФС , практически уничтожил институт сборной.
49 приглашённых - это насмешка.
Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил состав сборной России на сентябрьские матчи. Россияне сыграют с Катаром и олимпийской сборной Египта.
«Впереди у Валерия Карпина сложная система матчей – в Египте и в Катаре. Всe в сжатые даты. Понятно, что это не сборная как таковая, а две с половиной команды для этих странных матчей.
Но даже когда мы совсем оставим в стороне eрничанье, то в сухом остатке получим печальный вывод: института сборной у нас не стало», – написал журналист Журавель.
- Команда не собирась с марта.
- Сборная Россия отстранена от международного футбола решениями УЕФА и ФИФА.
- Карпин не планирует лететь с командой на матч в Египет.