Захарян назвал четырех россиян, которые могут уехать в Европу

Новичок «Сосьедада» Арсен Захарян рассказал, кто из российских футболистов может заиграть в Европе.

«Тюкавин – хотел бы видеть его в Испании. Пиняев – думаю, тоже в Испанию. Он любит играть в атаку, и это чисто его футбол. Возможно, Карпукас – какая-нибудь Италия. Надеюсь, Гладышев.

И Сперцян, думаю, уедет сейчас. Эдуард тоже в Испанию. Италия – это более оборонительный футбол, поэтому туда Карпукаса, у которого 100 отборов за сезон. Думаю, ему там хорошо будет. Гладышев – парень габаритный, может Англию выдержать», – сказал Захарян.