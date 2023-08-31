Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Захарян назвал четырех россиян, которые могут уехать в Европу

    Захарян назвал четырех россиян, которые могут уехать в Европу

    Новичок «Сосьедада» Арсен Захарян рассказал, кто из российских футболистов может заиграть в Европе.

    «Тюкавин – хотел бы видеть его в Испании. Пиняев – думаю, тоже в Испанию. Он любит играть в атаку, и это чисто его футбол. Возможно, Карпукас – какая-нибудь Италия. Надеюсь, Гладышев.

    И Сперцян, думаю, уедет сейчас. Эдуард тоже в Испанию. Италия – это более оборонительный футбол, поэтому туда Карпукаса, у которого 100 отборов за сезон. Думаю, ему там хорошо будет. Гладышев – парень габаритный, может Англию выдержать», – сказал Захарян.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
    • В прошлую пятницу он дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).

    Новости по теме
    Захарян сравнил уровень футбола в России и Испании
    В «Сосьедаде» объяснили, чем их привлек Захарян 2
    Захарян – об игроках «Сосьедада»: «Они слишком дружелюбные»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +145

      яцык 26 минут назад

      Да они все уедут.только позови

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 