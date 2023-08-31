Захарян назвал четырех россиян, которые могут уехать в Европу

Новичок «Сосьедада» Арсен Захарян рассказал, кто из российских футболистов может заиграть в Европе.
«Тюкавин – хотел бы видеть его в Испании. Пиняев – думаю, тоже в Испанию. Он любит играть в атаку, и это чисто его футбол. Возможно, Карпукас – какая-нибудь Италия. Надеюсь, Гладышев.
И Сперцян, думаю, уедет сейчас. Эдуард тоже в Испанию. Италия – это более оборонительный футбол, поэтому туда Карпукаса, у которого 100 отборов за сезон. Думаю, ему там хорошо будет. Гладышев – парень габаритный, может Англию выдержать», – сказал Захарян.
- Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
- В прошлую пятницу он дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).
Источник: «Чемпионат»