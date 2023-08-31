Футболист «Балтики» узнал о вызове в сборную сразу после победы над «Зенитом»: его реакция

Нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев попал в состав сборной России на сентябрьские матчи.
Футболист узнал об этом сразу после победы над «Зенитом» (1:0) в Фонбет Кубке России. Ему сообщили новость прямо на поле.
«Я вообще не ожидал. Только матч закончился… я эмоционально опустошен. Восстановлюсь и когда надо прибуду.
Матч только закончился, наш пресс‑атташе подозвал меня и обратил мнение, что меня вызывают. Не знаю, что сказать. Просто шикарно», – заявил Мусаев в эфире «Матч ТВ».
- Сборная России в сентябре проведет 2-3 товарищеских матча.
- Команда отстранена от международного футбола по решению УЕФА и ФИФА.
- Мусаеву в июле исполнилось 22 года. В новом сезоне он забил 2 гола в 9 играх.
Источник: телеграм-канал «Балтики»