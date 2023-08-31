Футболист «Балтики» узнал о вызове в сборную сразу после победы над «Зенитом»: его реакция

Нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев попал в состав сборной России на сентябрьские матчи.

Футболист узнал об этом сразу после победы над «Зенитом» (1:0) в Фонбет Кубке России. Ему сообщили новость прямо на поле.

«Я вообще не ожидал. Только матч закончился… я эмоционально опустошен. Восстановлюсь и когда надо прибуду.

Матч только закончился, наш пресс‑атташе подозвал меня и обратил мнение, что меня вызывают. Не знаю, что сказать. Просто шикарно», – заявил Мусаев в эфире «Матч ТВ».