Орлов: «Локомотив» будет бороться за выживание»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игур «Локомотива» в этом сезоне РПЛ.

«Очень важно Галактионову сейчас вырулить. Он молодой тренер, и как ему с этим справиться? Но я считаю, что высокоскоростной футбол не для Дзюбы. А раз он в составе, то какие-то детали механизма не будут срабатывать.

«Локомотиву» сложно, они будут бороться за выживание. Может, лучше было бы Осинькина взять в «Локомотив», и он бы там собрал потрясающую команду из всех своих воспитанников», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».