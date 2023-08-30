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    Орлов: «Локомотив» будет бороться за выживание»

    Комментатор Геннадий Орлов оценил игур «Локомотива» в этом сезоне РПЛ.

    «Очень важно Галактионову сейчас вырулить. Он молодой тренер, и как ему с этим справиться? Но я считаю, что высокоскоростной футбол не для Дзюбы. А раз он в составе, то какие-то детали механизма не будут срабатывать.

    «Локомотиву» сложно, они будут бороться за выживание. Может, лучше было бы Осинькина взять в «Локомотив», и он бы там собрал потрясающую команду из всех своих воспитанников», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

    • «Локомотив» идет на 8-м месте в РПЛ.
    • Клуб набрал 9 очков в 6 стартовых турах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +952

      FCSpartakM 10 минут назад

      там тупо падать низко некуда

      0
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      Рейтинг: +912

      Айболид 11 минут назад

      "Москву" запучило враз ))))

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      Рейтинг: +2866

      Болотоход 25 минут назад

      Гене газа дала помойка понюхать??

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      Рейтинг: +33920

      zra78 1 час назад

      Да ну....Гена проспись))

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      Рейтинг: +14900

      Skull_Boy 1 час назад

      Кто этому опять налил

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