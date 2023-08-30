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    Зарема дала совет Денисову, которым интересуются в Лиге 1

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию об интересе французских клубов к защитнику Даниилу Денисову.

    «Если действительно есть предложение по российским игрокам, то надо уезжать в Европу, не смотреть на зарплату и прочие условия.

    Уровень лиги падает, через пару лет европейские клубы не будут обращать внимание на статистику и показатели россиян. Поэтому надо успеть запрыгнуть в уходящий поезд», – заявила Салихова.

    • 20-летний Денисов дебютировал за основную команду «Спартака» в 2021 году.
    • Его рыночная цена – 4 млн.

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    Источник: Metaratings

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