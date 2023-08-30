Зарема дала совет Денисову, которым интересуются в Лиге 1

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию об интересе французских клубов к защитнику Даниилу Денисову.

«Если действительно есть предложение по российским игрокам, то надо уезжать в Европу, не смотреть на зарплату и прочие условия.

Уровень лиги падает, через пару лет европейские клубы не будут обращать внимание на статистику и показатели россиян. Поэтому надо успеть запрыгнуть в уходящий поезд», – заявила Салихова.