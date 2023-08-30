«Это не «Лилль»: назван французский топ-клуб, который интересуется Денисовым из «Спартака»

«Лион» интересуется защитником «Спартака» Даниилом Денисовым.

20-летний Денисов дебютировал за основную команду «Спартака» в 2021 году.

Его рыночная цена – 4 млн.

«Французский «Лилль» действительно не делал никаких предложений по Денисову. И даже не выходил на «Спартак». Дело в том, что это был не «Лилль».

По моим данным в приобретении Денисова заинтересован «Лион». Однако, официальных запросов и предложений так же не было – все происходило на уровне разговоров.

Закинули удочку – узнали мнение «Спартака» (у Денисова прописаны отступные 15 миллионов евро) – спросили «а есть ли варик взять Денисова за 11», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».