«Это не «Лилль»: назван французский топ-клуб, который интересуется Денисовым из «Спартака»

«Лион» интересуется защитником «Спартака» Даниилом Денисовым.
- 20-летний Денисов дебютировал за основную команду «Спартака» в 2021 году.
- Его рыночная цена – 4 млн.
«Французский «Лилль» действительно не делал никаких предложений по Денисову. И даже не выходил на «Спартак». Дело в том, что это был не «Лилль».
По моим данным в приобретении Денисова заинтересован «Лион». Однако, официальных запросов и предложений так же не было – все происходило на уровне разговоров.
Закинули удочку – узнали мнение «Спартака» (у Денисова прописаны отступные 15 миллионов евро) – спросили «а есть ли варик взять Денисова за 11», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».
Источник: телеграм-канал «Мутко против»