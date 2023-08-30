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    • «Это не «Лилль»: назван французский топ-клуб, который интересуется Денисовым из «Спартака»

    «Это не «Лилль»: назван французский топ-клуб, который интересуется Денисовым из «Спартака»

    «Лион» интересуется защитником «Спартака» Даниилом Денисовым.

    • 20-летний Денисов дебютировал за основную команду «Спартака» в 2021 году.
    • Его рыночная цена – 4 млн.

    «Французский «Лилль» действительно не делал никаких предложений по Денисову. И даже не выходил на «Спартак». Дело в том, что это был не «Лилль».

    По моим данным в приобретении Денисова заинтересован «Лион». Однако, официальных запросов и предложений так же не было – все происходило на уровне разговоров.

    Закинули удочку – узнали мнение «Спартака» (у Денисова прописаны отступные 15 миллионов евро) – спросили «а есть ли варик взять Денисова за 11», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 14:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15964

      Алексей З 1 минуту назад

      Бомбардир , ну стоит ли выкладывать всякий бред ?
      Хотя .... вы такая же сливная яма как и большинство блогеров и спортивных сайтов, на репутацию вам плевать.

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