«Таких судей не должно быть – это чистый беспредел»: президент «Урала» – о матче с «Рубином»

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал работу судьи в кубковом матче с «Рубином» (1:2)

На 6‑й минуте главный арбитр Ян Бобровский не назначил пенальти в ворота «Рубина».

Андрей Егорычев из «Урала» упал в штрафной после контакта с Егором Тесленко.

– Все, с кем я говорил, видели, а судья и VAR не видели. Что это такое? Это же чистый беспредел. Это очевидный пенальти. Не знаю, почему так.

Конечно, не заслуживали сегодня поражения. Мы допустили две ошибки, допустили два стандарта у ворот сами. Первый раз сами себе на угловой выбили мяч, хотя не надо было этого делать. Надо было просто сыграть спокойно.

Второй раз защитник должен был сыграть в мяч в середине, а он опустился, начал бежать, хватать руками. Хорошо, что карточку не получил. А с этого штрафного нам забили. Опять ошибка, опять гол.

– Будете обращаться в ЭСК по эпизоду с неназначенным пенальти?

– Обязательно. Это не первый раз так. Если ты судья, то суди, что есть. Если же работаешь по блату… Считаю, таких судей не должно быть. Так что обязательно будем писать в ЭСК