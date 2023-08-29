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    • «Таких судей не должно быть – это чистый беспредел»: президент «Урала» – о матче с «Рубином»

    «Таких судей не должно быть – это чистый беспредел»: президент «Урала» – о матче с «Рубином»

    Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал работу судьи в кубковом матче с «Рубином» (1:2)

    • На 6‑й минуте главный арбитр Ян Бобровский не назначил пенальти в ворота «Рубина».
    • Андрей Егорычев из «Урала» упал в штрафной после контакта с Егором Тесленко.

    – Все, с кем я говорил, видели, а судья и VAR не видели. Что это такое? Это же чистый беспредел. Это очевидный пенальти. Не знаю, почему так.

    Конечно, не заслуживали сегодня поражения. Мы допустили две ошибки, допустили два стандарта у ворот сами. Первый раз сами себе на угловой выбили мяч, хотя не надо было этого делать. Надо было просто сыграть спокойно.

    Второй раз защитник должен был сыграть в мяч в середине, а он опустился, начал бежать, хватать руками. Хорошо, что карточку не получил. А с этого штрафного нам забили. Опять ошибка, опять гол.

    – Будете обращаться в ЭСК по эпизоду с неназначенным пенальти?

    – Обязательно. Это не первый раз так. Если ты судья, то суди, что есть. Если же работаешь по блату… Считаю, таких судей не должно быть. Так что обязательно будем писать в ЭСК

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    Источник: «Матч ТВ»

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