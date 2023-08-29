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    • Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Урал»: 29 августа

    Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Урал»: 29 августа

    «Рубин» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 3-го тура кубка России по футболу.

    Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Банк Арена» в Казани, начало – в 15:30 мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Рубин»: Яновчи, Тесленко, Ашурматов, Ширяев, Безруков, Апшацев, Иванов, Коновалов, Бакаев, Лисакович, Уридия.

    Главный тренер: Рашид Рахимов

    «Урал»: Помазун, Эмерсон, Кулаков, Бевеев, Мамин, Егорычев, Дмитриев, Сиссе, Аюпов, Юшин, Каштанов.

    Главный тренер: Виктор Гончаренко

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    Источник: «Бомбардир»

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