«Рубин» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 3-го тура кубка России по футболу.
Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Банк Арена» в Казани, начало – в 15:30 мск.
Стартовые составы на матч:
«Рубин»: Яновчи, Тесленко, Ашурматов, Ширяев, Безруков, Апшацев, Иванов, Коновалов, Бакаев, Лисакович, Уридия.
Главный тренер: Рашид Рахимов
«Урал»: Помазун, Эмерсон, Кулаков, Бевеев, Мамин, Егорычев, Дмитриев, Сиссе, Аюпов, Юшин, Каштанов.
Главный тренер: Виктор Гончаренко
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