«Рубин» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 3-го тура кубка России по футболу.

Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Банк Арена» в Казани, начало – в 15:30 мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Яновчи, Тесленко, Ашурматов, Ширяев, Безруков, Апшацев, Иванов, Коновалов, Бакаев, Лисакович, Уридия.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Урал»: Помазун, Эмерсон, Кулаков, Бевеев, Мамин, Егорычев, Дмитриев, Сиссе, Аюпов, Юшин, Каштанов.

Главный тренер: Виктор Гончаренко