«Оренбург» и «Сочи» сыграют в матче 7-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 3 сентября.
- Встреча пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик».
- Начало – в 13:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Сочи»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Оренбург» – «Сочи»
- победа «Оренбурга» – 2.40
- ничья – 3.70
- победа «Сочи» – 2.70
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Источник: Бомбардир