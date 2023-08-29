В «Динамо» объяснили, как хорошие отношения с ЦСКА помогли в переговорах по Карраскалю

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о переходе полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА.
«У «Динамо» и ЦСКА тeплые отношения не только в медиа. Это отражалось и в переговорах по переходу Хорхе Карраскаля.
Мы довольно быстро нашли общий язык по данному вопросу. Думаю, трансфер был взаимовыгоден для обеих сторон», – сказал Пивоваров.
- «Динамо» с учетом бонусов может выплатить за Карраскаля 7 миллионов евро.
- Хорхе провел в ЦСКА полтора года.
- С командой он взял Кубок России.
Источник: «Чемпионат»