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    • В «Динамо» рассказали, как будут бороться с дисциплинарными проблемами Карраскаля

    В «Динамо» рассказали, как будут бороться с дисциплинарными проблемами Карраскаля

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров дал понять, что клуб будет финансово мотивировать Хорхе Карраскаля, чтобы он не нарушал режим.

    «Смущала ли «Динамо» дисциплина Карраскаля? Контракт позволяет ему получать дополнительные бонусы за хорошие выступления, результативные действия, а также выходить на достойную зарплату, сопоставимую с лучшими футболистами лиги», – сказал Пивоваров.

    • «Динамо» с учетом бонусов может выплатить за Карраскаля 7 миллионов евро.
    • Хорхе провел в ЦСКА полтора года.
    • С командой он взял Кубок России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3902

      acor94 2 часа назад

      Сварит ему пивка для рывка

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