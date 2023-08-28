В «Динамо» рассказали, как будут бороться с дисциплинарными проблемами Карраскаля

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров дал понять, что клуб будет финансово мотивировать Хорхе Карраскаля, чтобы он не нарушал режим.

«Смущала ли «Динамо» дисциплина Карраскаля? Контракт позволяет ему получать дополнительные бонусы за хорошие выступления, результативные действия, а также выходить на достойную зарплату, сопоставимую с лучшими футболистами лиги», – сказал Пивоваров.