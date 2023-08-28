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    • Карраскаль назвал игроков «Динамо», с которыми советовался перед трансфером из ЦСКА

    Карраскаль назвал игроков «Динамо», с которыми советовался перед трансфером из ЦСКА

    Новичок «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, кто ему порекомендовал выбрать московский клуб.

    – Когда вы ещe играли за ЦСКА, общались ли с кем-то из игроков «Динамо», советовались ли с кем-то из них перед переходом?

    – Для меня важным было желание Марцела [Лички] видеть меня в команде. Конечно, я общался и с некоторыми латиноамериканскими футболистами бело-голубых – с Бальбуэной, Маричалем.

    Они рассказывали мне только хорошие вещи о «Динамо». Их мнение тоже повлияло на мой выбор.

    • «Динамо» с учетом бонусов может выплатить за Карраскаля 7 миллионов евро.
    • Хорхе провел в ЦСКА полтора года.
    • С командой он взял Кубок России.

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    Источник: сайт «Динамо»

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