Карраскаль назвал игроков «Динамо», с которыми советовался перед трансфером из ЦСКА

Новичок «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, кто ему порекомендовал выбрать московский клуб.

– Когда вы ещe играли за ЦСКА, общались ли с кем-то из игроков «Динамо», советовались ли с кем-то из них перед переходом?

– Для меня важным было желание Марцела [Лички] видеть меня в команде. Конечно, я общался и с некоторыми латиноамериканскими футболистами бело-голубых – с Бальбуэной, Маричалем.

Они рассказывали мне только хорошие вещи о «Динамо». Их мнение тоже повлияло на мой выбор.