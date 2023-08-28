Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • ЦСКА близок к покупке бразильского защитника за 6 миллионов

    ЦСКА близок к покупке бразильского защитника за 6 миллионов

    ЦСКА убедил «Брагантино» отпустить в Россию Жуниньо Капишабу.

    Бразильский клуб принял второе предложение по левому защитнику в размере 5,5+0,5 миллиона долларов.

    Потенциальный новичок ЦСКА собирается взять 29-й номер.

    Вылететь в Москву на медосмотр и подписание четырехлетнего контракта Капишаба должен в начале этой недели.

    • ЦСКА видит в бразильце замену для Бахтиера Зайнутдинова.
    • Статистика Жуниньо в составе «Брагантино»: 41 матч, 3 гола, 4 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.

    Новости по теме
    ЦСКА начал сотрудничать с «Фиксиками»
    Карраскаль ответил на вопрос о конфликте с Федотовым 6
    Карраскаль обратился к ЦСКА после трансфера в «Динамо» 1
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 