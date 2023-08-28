ЦСКА близок к покупке бразильского защитника за 6 миллионов

ЦСКА убедил «Брагантино» отпустить в Россию Жуниньо Капишабу.

Бразильский клуб принял второе предложение по левому защитнику в размере 5,5+0,5 миллиона долларов.

Потенциальный новичок ЦСКА собирается взять 29-й номер.

Вылететь в Москву на медосмотр и подписание четырехлетнего контракта Капишаба должен в начале этой недели.