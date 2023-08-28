ЦСКА близок к покупке бразильского защитника за 6 миллионов

ЦСКА убедил «Брагантино» отпустить в Россию Жуниньо Капишабу.
Бразильский клуб принял второе предложение по левому защитнику в размере 5,5+0,5 миллиона долларов.
Потенциальный новичок ЦСКА собирается взять 29-й номер.
Вылететь в Москву на медосмотр и подписание четырехлетнего контракта Капишаба должен в начале этой недели.
- ЦСКА видит в бразильце замену для Бахтиера Зайнутдинова.
- Статистика Жуниньо в составе «Брагантино»: 41 матч, 3 гола, 4 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова