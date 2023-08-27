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    • «Ньюкасл» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023

    «Ньюкасл» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023

    Смотреть прямую трансляцию матч «Ньюкасл» – «Ливерпуль», 3 тур чемпионата Англии по футболу на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2023, в 18:30 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    «Ньюкасл»: Поул, Берн, Ботман, Шер, Триппьер, Жоэлинтон, Гимараэс, Тонали, Гордон, Исак, Альмирон.

    Главный тренер: Энди Хау

    «Ливерпуль»: Аллисон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Собослаи, Мак Аллистер, Эндо, Диас, Гакпо, Салах

    Главный тренер: Юрген Клопп

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ньюкасл» – «Ливерпуль»

    Прямой эфир матча на «Бомбардире», также игру можно посмотреть на канале «VK Видео».

    Источник: «Бомбардир»

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