Смотреть прямую трансляцию матч «Ньюкасл» – «Ливерпуль», 3 тур чемпионата Англии по футболу на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2023, в 18:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Ньюкасл»: Поул, Берн, Ботман, Шер, Триппьер, Жоэлинтон, Гимараэс, Тонали, Гордон, Исак, Альмирон.

Главный тренер: Энди Хау

«Ливерпуль»: Аллисон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Собослаи, Мак Аллистер, Эндо, Диас, Гакпо, Салах

Главный тренер: Юрген Клопп

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ньюкасл» – «Ливерпуль»

Прямой эфир матча на «Бомбардире», также игру можно посмотреть на канале «VK Видео».