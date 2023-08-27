Орещук: «Хорошо наслышан о похождениях Карраскаля по ночной Москве»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил трансфер полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо».

«Продать за 9 миллионов евро Захаряна и купить за 7 миллионов Карраскаля – перебор. Для ЦСКА – топ-трансфер. Скинули ненужный актив и наладят дисциплину внутри коллектива. Вопрос в другом: как закрыть ночную Москву для Карраскаля? В ЦСКА не получилось этого сделать, получится ли это у «Динамо»? Наслышан хорошо о его похождениях. Карраскаль – очень хороший футболист.

Я не знаю ни Марцела Личку, ни Карраскаля, но надеюсь, что Личка сможет положительно повлиять на него. Надо уметь работать с проблемными футболистами. Если ты это умеешь делать, то такой футболист принесет тебе больше пользы, чем амеба», – сказал Орещук.