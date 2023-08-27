Игрок «Сандерленда» спас захлебнувшуюся собаку

В Сандерленде сообщили, что игрок одноименного клуба Люк О'Найен совершил героический поступок и спас на пляже захлебнувшегося пса.

Отдыхая у воды, спортсмен заметил тонущего лабрадора. Его вытащила из воды хозяйка, а игрок приступил к реанимации. О'Найен сделал массаж грудной клетки, после чего собака откашляла всю попавшую внутрь воду и задышала.