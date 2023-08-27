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Игрок «Сандерленда» спас захлебнувшуюся собаку

27 августа 2023, 15:07

В Сандерленде сообщили, что игрок одноименного клуба Люк О'Найен совершил героический поступок и спас на пляже захлебнувшегося пса.

Отдыхая у воды, спортсмен заметил тонущего лабрадора. Его вытащила из воды хозяйка, а игрок приступил к реанимации. О'Найен сделал массаж грудной клетки, после чего собака откашляла всю попавшую внутрь воду и задышала.

  • «Сандерленд» после 4 туров Чемпионшипа идет на 18-м месте с 4 очками.
  • 28-летний опорник О'Найен стоит 1,2 миллиона евро.
  • Он в команде 5 лет.

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Источник: Sunderland Echo
Англия. Чемпионшип Сандерленд О'Найен Люк
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