В «Спартаке» пожаловались на календарь после трех матчей без побед

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев упрекнул календарь после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

У «Спартака» 3 матча подряд без побед.

Команда идет в РПЛ 6-й.

Следующий соперник по РПЛ – «Краснодар».

«Календарь у нас не самый простой, но он у всех такой. У нас были к календарю вопросы. На наш взгляд, были нюансы, которые можно было решить иначе. Но что есть, то есть. Календарь с нами изначально не согласовывали. Не нужно кивать на график», – сказал Малышев.