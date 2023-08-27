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    • Червиченко считает, что «Спартак» «отскочил» в матче с «Ахматом»

    Червиченко считает, что «Спартак» «отскочил» в матче с «Ахматом»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча шестого тура РПЛ между москвичами и «Ахматом» (0:0).

    «Ничья в пользу «кСпартака». А если вспоминать момент, когда Камило не забил в упор в конце матча, то можно сказать, что «Спартак» отскочил. Еще можно вспомнить штангу после удара головой Владимира Ильина. На мой взгляд, «Ахмат» смотрелся гораздо интереснее и быстрее.

    В первом тайме «Спартак» вообще какой‑то вареный был. Во втором, когда у «Ахмата» немножко силы подсели, что‑то удалось «красно‑белым» показать, но и то ничего особенного. Хотя сам матч был интересным. Были моменты, команды могли забить и два, и четыре, но не влетел ни один.

    Больше всего меня удивило, что у команды Гильермо Абаскаля будто подсела физика. Все‑таки до этого физически «Спартак» был хорош, задавливал соперника. Сегодня же не то что не задавливал, в каких‑то моментах даже его задавили. Мне кажется, у игроков нет сыгранности. Видим опять навал, за который «Зенит» их наказал в прошлом туре. Кроме навала ничего особо интересного «Спартак» и не показал», – сказал Червиченко.

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет в РПЛ 6-й.
    • Впереди кубковый матч с «Динамо».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +35048

      VVM1964 13 минут назад

      Пристально и критически смотрим ТОЛЬКО ЗА СПАРТАКОМ и все его огрехи так же раздуваем до "должных размеров" ((( Да, сегодня Спартак НИЧЕГО достойного не показал, но матч ничейный как по результату, так и по игре ... А звездить про какие то не забитые мячи - ...

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      Рейтинг: +25078

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Какая кухня, такая и песня. Ничего хорошего у нас с рыжим не будет.

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      Рейтинг: +35048

      VVM1964 > DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      А может ему покраситься или обриться наголо ? ... А что ты ожидаешь от Спартака по результату ??? - чемпионство ??? - ну не соответствует состав ДАЖЕ сейчас ! Место в тройку - думаю реально, ведь взяли в прошлом году бронзу , а сейчас даже, КАК Я СЧИТА, усилились и в сравнении с конкурентами ( за 2-3 место ) смотримся не плохо ( по составу, но не по результатам )

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