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  • Червиченко считает, что «Спартак» «отскочил» в матче с «Ахматом»

Червиченко считает, что «Спартак» «отскочил» в матче с «Ахматом»

27 августа 2023, 00:12
7

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча шестого тура РПЛ между москвичами и «Ахматом» (0:0).

«Ничья в пользу «кСпартака». А если вспоминать момент, когда Камило не забил в упор в конце матча, то можно сказать, что «Спартак» отскочил. Еще можно вспомнить штангу после удара головой Владимира Ильина. На мой взгляд, «Ахмат» смотрелся гораздо интереснее и быстрее.

В первом тайме «Спартак» вообще какой‑то вареный был. Во втором, когда у «Ахмата» немножко силы подсели, что‑то удалось «красно‑белым» показать, но и то ничего особенного. Хотя сам матч был интересным. Были моменты, команды могли забить и два, и четыре, но не влетел ни один.

Больше всего меня удивило, что у команды Гильермо Абаскаля будто подсела физика. Все‑таки до этого физически «Спартак» был хорош, задавливал соперника. Сегодня же не то что не задавливал, в каких‑то моментах даже его задавили. Мне кажется, у игроков нет сыгранности. Видим опять навал, за который «Зенит» их наказал в прошлом туре. Кроме навала ничего особо интересного «Спартак» и не показал», – сказал Червиченко.

  • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
  • Команда идет в РПЛ 6-й.
  • Впереди кубковый матч с «Динамо».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1693086153
Какая кухня, такая и песня. Ничего хорошего у нас с рыжим не будет.
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VVM1964
1693086356
Пристально и критически смотрим ТОЛЬКО ЗА СПАРТАКОМ и все его огрехи так же раздуваем до "должных размеров" ((( Да, сегодня Спартак НИЧЕГО достойного не показал, но матч ничейный как по результату, так и по игре ... А звездить про какие то не забитые мячи - ...
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serglider
1693090353
Интересно как они забьют три-четыре мяча, если они бьют по центру ворот во вратаря)))
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шахта Заполярная
1693094303
А вот Ростов Андрюша не отскочил от нижнего
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ivany4
1693115656
А если вспомнить удары Тео, Антохи и других, которые великолепно отразил вратарь, то счет мог бы быть и в сторону Спартака. Вот и весь анализ, если бы да ка бы.)) Видимо у червя стакан наполовину пуст, чем полон.))
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derrik2000
1693120410
Так, думаю, у подавляющего большинства смотревших матч сложилось. Рыжего на хрен!
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