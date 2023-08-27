Червиченко считает, что «Спартак» «отскочил» в матче с «Ахматом»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча шестого тура РПЛ между москвичами и «Ахматом» (0:0).

«Ничья в пользу «кСпартака». А если вспоминать момент, когда Камило не забил в упор в конце матча, то можно сказать, что «Спартак» отскочил. Еще можно вспомнить штангу после удара головой Владимира Ильина. На мой взгляд, «Ахмат» смотрелся гораздо интереснее и быстрее.

В первом тайме «Спартак» вообще какой‑то вареный был. Во втором, когда у «Ахмата» немножко силы подсели, что‑то удалось «красно‑белым» показать, но и то ничего особенного. Хотя сам матч был интересным. Были моменты, команды могли забить и два, и четыре, но не влетел ни один.

Больше всего меня удивило, что у команды Гильермо Абаскаля будто подсела физика. Все‑таки до этого физически «Спартак» был хорош, задавливал соперника. Сегодня же не то что не задавливал, в каких‑то моментах даже его задавили. Мне кажется, у игроков нет сыгранности. Видим опять навал, за который «Зенит» их наказал в прошлом туре. Кроме навала ничего особо интересного «Спартак» и не показал», – сказал Червиченко.