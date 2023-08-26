Смотреть прямую трансляцию матч «Рубин» – «Динамо», 6 тур РПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2023, в 17:30 по московскому времени. Встреча пройдет в Казани на стадионе Ак Барс Банк Арена.

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Вуячич, Мартынович, Грицаенко, Иву, Рахмоналиев, Зотов, Кузнецов, Ломовицкий, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Маричаль, Бальбуэна, Даса, Фомин, Лаксальт, Смолов, Нгамале, Макаров, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Рубин» – «Динамо»

Прямой эфир встречи будет проходил на телеканале «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».