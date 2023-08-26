Быстров отреагировал на дебют Захаряна за «Сосьедад»

Владимир Быстров высказался о дебюте полузащитника Арсена Захаряна в составе «Реал Сосьедада».

Россиянин вышел на замену в 3-м туре Примеры против «Лас-Пальмаса» (0:0).

Он заменил на 75-й минуте Брайса Мендеса.

«Давайте не будем обсуждать, когда Захарян выходит на 10-15 минут, а то мы уже считаем верховые единоборства, потом будем считать голы на тренировках. Вот выйдет он с первых минут, забьeт гол, тогда и обсудим.

Сейчас всe только в его ногах, руках – не знаю. Зависит от того, как он проявит себя в борьбе за место в основном составе. Попасть в основной состав «Сосьедада» гораздо тяжелее, чем в «Динамо», – заявил Быстров.