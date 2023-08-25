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    • Карпицкий из «Крыльев»: «Пример Захаряна показывает, что Россия – это не просто страна, где мечтаешь о завершении карьеры»

    Карпицкий из «Крыльев»: «Пример Захаряна показывает, что Россия – это не просто страна, где мечтаешь о завершении карьеры»

    Нападающий «Крыльев Советов» Егор Карпицкий оценил трансфер полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

    • Баски заплатили 12 миллионов евро.
    • 3 миллиона ушли агентам.
    • Карпицкий куплен летом у солигорского «Шахтера».

    «Захарян даже с российским паспортом смог уехать в Испанию, вдохновляют ли такие случаи? Да. Такие примеры и показывают, что Россия – не просто страна, в которую ты приезжаешь и мечтаешь о завершении карьеры, а откуда можешь уехать в топ-чемпионат», – сказал белорус.

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    Источник: Metaratings

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