Карпицкий из «Крыльев»: «Пример Захаряна показывает, что Россия – это не просто страна, где мечтаешь о завершении карьеры»

Нападающий «Крыльев Советов» Егор Карпицкий оценил трансфер полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

Баски заплатили 12 миллионов евро.

3 миллиона ушли агентам.

Карпицкий куплен летом у солигорского «Шахтера».

«Захарян даже с российским паспортом смог уехать в Испанию, вдохновляют ли такие случаи? Да. Такие примеры и показывают, что Россия – не просто страна, в которую ты приезжаешь и мечтаешь о завершении карьеры, а откуда можешь уехать в топ-чемпионат», – сказал белорус.