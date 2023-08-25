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  • Червиченко ответил, кто быстрее станет 15-кратным чемпионом России – «Спартак» или «Зенит»

Червиченко ответил, кто быстрее станет 15-кратным чемпионом России – «Спартак» или «Зенит»

25 августа 2023, 00:15
5

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о чемпионских перспективах московской команды и «Зенита» в ближайшие годы.

– Кто из клубов – «Спартак» или «Зенит» – быстрее завоюет 15‑й титул чемпионов России?

– «Зенит» будет первым. У «Спартака» предпосылок для чемпионства совсем мало. Амбиции и деньги у «Спартака» есть, но в клубе нет чемпионского управления.

Там людей в руководство набирают со стороны. Сейчас пришел аудитор. Да, он болельщик, всей душой за «Спартак», но профессионалов нет. [Спортивный директор] Эшуорт тоже не профессионал. Есть председатель совета директоров (Александр) Матыцын, он профессионал, но, как мне кажется, футбол для него дело десятое.

В «Зените» же управленческий состав крепкий, они совершают грамотные покупки. В этом чемпионате «Зенит» начал плохо, все начали говорить, что сезон потерян, а команда за пару туров выправила положение, обыграла «Спартак».

  • Сейчас в активе «Спартака» 10 чемпионских титулов.
  • «Зенит» становился чемпионом России 9 раз.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (5)
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Spirit_78
1692914536
До тех пор, пока Спартаком рулят безумные дилетанты, его можно особо не опасаться на длинных дистанциях. А подмять под себя все возможные ресурсы, как они сделали в 90-е, у них уже не получится, как бы им этого ни хотелось.
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Сам_себе_сказал
1692916122
Удивил...мы всегда Спартак обыгрываем..
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mihail200606
1692951213
Ну естесссно Зенит...кто Спартаку щас, при питерской власти, даст быть на первых ролях...
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portero
1692951405
Время покажет, если бы по одному чемпионству оставалось можно гадать.... а тут минимум шесть, или шах или ишак сдохнет и всё перевернется!!!!
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NewLife
1692951850
Спартак принадлежит Лукойлу, но грамотного, с точки зрения бизнеса и футбола, хозяина у Спартака, как не было, так и нет.
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