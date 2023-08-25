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    • Червиченко ответил, кто быстрее станет 15-кратным чемпионом России – «Спартак» или «Зенит»

    Червиченко ответил, кто быстрее станет 15-кратным чемпионом России – «Спартак» или «Зенит»

    Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о чемпионских перспективах московской команды и «Зенита» в ближайшие годы.

    – Кто из клубов – «Спартак» или «Зенит» – быстрее завоюет 15‑й титул чемпионов России?

    – «Зенит» будет первым. У «Спартака» предпосылок для чемпионства совсем мало. Амбиции и деньги у «Спартака» есть, но в клубе нет чемпионского управления.

    Там людей в руководство набирают со стороны. Сейчас пришел аудитор. Да, он болельщик, всей душой за «Спартак», но профессионалов нет. [Спортивный директор] Эшуорт тоже не профессионал. Есть председатель совета директоров (Александр) Матыцын, он профессионал, но, как мне кажется, футбол для него дело десятое.

    В «Зените» же управленческий состав крепкий, они совершают грамотные покупки. В этом чемпионате «Зенит» начал плохо, все начали говорить, что сезон потерян, а команда за пару туров выправила положение, обыграла «Спартак».

    • Сейчас в активе «Спартака» 10 чемпионских титулов.
    • «Зенит» становился чемпионом России 9 раз.

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    Источник: «Матч ТВ»

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