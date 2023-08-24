Стала известна сумма трансфера Карраскаля из ЦСКА в «Динамо»

Появились новые подробности перехода полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо».

«По трансферу Карраскаля ЦСКА и «Динамо» давно все согласовали. Диалог идет между игроком и его потенциально новой командой насчет личных условий контракта. Бело-голубые пытаются сократить дистанцию между запросами Хорхе и позицией клуба по зарплате и агентским выплатам.

Как только стороны договорятся, Карраскаль пройдет-таки наконец медосмотр и по его итогам перейдет в «Динамо».

Насколько мне известно, сумма трансфера составит 7 миллионов евро (5,5 + 1,5 бонусами за количество матчей), соглашение колумбиец подпишет на 5 лет – до лета 2028 года», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.