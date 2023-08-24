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    • Стала известна сумма трансфера Карраскаля из ЦСКА в «Динамо»

    Стала известна сумма трансфера Карраскаля из ЦСКА в «Динамо»

    Появились новые подробности перехода полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо».

    «По трансферу Карраскаля ЦСКА и «Динамо» давно все согласовали. Диалог идет между игроком и его потенциально новой командой насчет личных условий контракта. Бело-голубые пытаются сократить дистанцию между запросами Хорхе и позицией клуба по зарплате и агентским выплатам.

    Как только стороны договорятся, Карраскаль пройдет-таки наконец медосмотр и по его итогам перейдет в «Динамо».

    Насколько мне известно, сумма трансфера составит 7 миллионов евро (5,5 + 1,5 бонусами за количество матчей), соглашение колумбиец подпишет на 5 лет – до лета 2028 года», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Карраскаль еще не играл в новом сезоне.
    • Его контракт с ЦСКА действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость колумбийца – 7 млн евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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