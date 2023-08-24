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    • «Случилось кое-что неприятное»: Жамалетдинов рассказал, почему покинул «Локомотив»

    «Случилось кое-что неприятное»: Жамалетдинов рассказал, почему покинул «Локомотив»

    Тимур Жамалетдинов раскрыл обстоятельства своего ухода из «Локомотива» в юном возрасте.

    – Для всех Тимур Жамалетдинов – воспитанник ЦСКА. Удивился, когда прочитал, что ты целых 11 лет провел в «Локомотиве».

    – Когда мне было шесть, в «Локо» проходил набор в команду ребят моего возраста. Родители решили отдать меня туда.

    Кстати, примерно в то же время пришел Рифат Жемалетдинов, но он был на год старше. В школе нас иногда путали: когда по громкой связи кого-то из нас вызывали к директору, мы приходили оба, потому что было непонятно, чью фамилию произнесли.

    – Рифат, в отличие от тебя, практически всю жизнь в «Локо».

    – Я бы тоже там остался, если бы не случилось кое-что неприятное.

    – Так.

    – Тренер, у которого я играл с самого детства – Равиль Саитович Салехов – покинул команду по состоянию здоровья. Как нам говорил – временно. А по факту, когда он был готов к возвращению, в «Локомотиве» сказали: «Спасибо, вы нам больше не интересны».

    На его место пришел новый человек, который практически всех распустил и набрал ребят, которых давно знал. Аргумент был классный: «Мне не нужны заслуги старого тренера».

    Меня, правда, оставил, но посадил на скамейку. Было странно, потому что я каждый сезон до этого становился лучшим бомбардиром первенства Москвы, забивал по 20 голов.

    Мне тогда было лет 14, хотелось играть. В один день это все надоело, пришел домой и сказал маме: «Я не могу находиться в этой команде! Давай искать другую». Равиль Саитович посоветовал ЦСКА. Неделю был на просмотре, и в итоге меня взяли.

    • Футболист перешел из «Локо» в ЦСКА в 2014 году.
    • Сейчас Жамалетдинов играет за «Волгарь» из Первой лиги.
    • Его статистика за ЦСКА: 41 матч, 5 голов, 1 ассист.

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    Источник: Sport24

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