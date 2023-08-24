«Случилось кое-что неприятное»: Жамалетдинов рассказал, почему покинул «Локомотив»

Тимур Жамалетдинов раскрыл обстоятельства своего ухода из «Локомотива» в юном возрасте.

– Для всех Тимур Жамалетдинов – воспитанник ЦСКА. Удивился, когда прочитал, что ты целых 11 лет провел в «Локомотиве».

– Когда мне было шесть, в «Локо» проходил набор в команду ребят моего возраста. Родители решили отдать меня туда.

Кстати, примерно в то же время пришел Рифат Жемалетдинов, но он был на год старше. В школе нас иногда путали: когда по громкой связи кого-то из нас вызывали к директору, мы приходили оба, потому что было непонятно, чью фамилию произнесли.

– Рифат, в отличие от тебя, практически всю жизнь в «Локо».

– Я бы тоже там остался, если бы не случилось кое-что неприятное.

– Так.

– Тренер, у которого я играл с самого детства – Равиль Саитович Салехов – покинул команду по состоянию здоровья. Как нам говорил – временно. А по факту, когда он был готов к возвращению, в «Локомотиве» сказали: «Спасибо, вы нам больше не интересны».

На его место пришел новый человек, который практически всех распустил и набрал ребят, которых давно знал. Аргумент был классный: «Мне не нужны заслуги старого тренера».

Меня, правда, оставил, но посадил на скамейку. Было странно, потому что я каждый сезон до этого становился лучшим бомбардиром первенства Москвы, забивал по 20 голов.

Мне тогда было лет 14, хотелось играть. В один день это все надоело, пришел домой и сказал маме: «Я не могу находиться в этой команде! Давай искать другую». Равиль Саитович посоветовал ЦСКА. Неделю был на просмотре, и в итоге меня взяли.