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  • «Случилось кое-что неприятное»: Жамалетдинов рассказал, почему покинул «Локомотив»

«Случилось кое-что неприятное»: Жамалетдинов рассказал, почему покинул «Локомотив»

24 августа 2023, 12:00

Тимур Жамалетдинов раскрыл обстоятельства своего ухода из «Локомотива» в юном возрасте.

– Для всех Тимур Жамалетдинов – воспитанник ЦСКА. Удивился, когда прочитал, что ты целых 11 лет провел в «Локомотиве».

– Когда мне было шесть, в «Локо» проходил набор в команду ребят моего возраста. Родители решили отдать меня туда.

Кстати, примерно в то же время пришел Рифат Жемалетдинов, но он был на год старше. В школе нас иногда путали: когда по громкой связи кого-то из нас вызывали к директору, мы приходили оба, потому что было непонятно, чью фамилию произнесли.

– Рифат, в отличие от тебя, практически всю жизнь в «Локо».

– Я бы тоже там остался, если бы не случилось кое-что неприятное.

– Так.

– Тренер, у которого я играл с самого детства – Равиль Саитович Салехов – покинул команду по состоянию здоровья. Как нам говорил – временно. А по факту, когда он был готов к возвращению, в «Локомотиве» сказали: «Спасибо, вы нам больше не интересны».

На его место пришел новый человек, который практически всех распустил и набрал ребят, которых давно знал. Аргумент был классный: «Мне не нужны заслуги старого тренера».

Меня, правда, оставил, но посадил на скамейку. Было странно, потому что я каждый сезон до этого становился лучшим бомбардиром первенства Москвы, забивал по 20 голов.

Мне тогда было лет 14, хотелось играть. В один день это все надоело, пришел домой и сказал маме: «Я не могу находиться в этой команде! Давай искать другую». Равиль Саитович посоветовал ЦСКА. Неделю был на просмотре, и в итоге меня взяли.

  • Футболист перешел из «Локо» в ЦСКА в 2014 году.
  • Сейчас Жамалетдинов играет за «Волгарь» из Первой лиги.
  • Его статистика за ЦСКА: 41 матч, 5 голов, 1 ассист.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Жамалетдинов Тимур
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